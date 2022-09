Qué pasó con el Teto Medina: Detención, acusación y defensa

Además, se refirió a las denuncias de las víctimas: "¿Qué denuncian los chicos? Primero les daban el tratamiento de rehabilitación, los capacitaban en diferentes oficios, los hacían trabajar y no recibían ningún retorno de eso. Si alguno de ellos quería abandonar el lugar, los llamaban por teléfono simulando ser policías o fiscales y les decía que, de hacerlo, iban a tener una causa judicial vinculada a las drogas".

https://twitter.com/A24COM/status/1572935918717116417 "Teto" Medina: detalles de por qué fue detenido



Carlos Salerno brindó precisiones sobre los pormenores del expediente judicial.



https://t.co/3gt6dzr3tG

Qué pasó con el Teto Medina

Marcelo "Teto" Medina fue detenido este jueves 22 de septiembre en una causa judicial que lo tiene conectado a través de diferentes escuchas telefónicas porque "sería donde él funcionaría como nexo con esta comunidad a través de hacer ingresar jóvenes que tengan distintos problemas de adicción. Si el fin era rehabilitarlo, está muy bien, pero el fiscal piensa que era una pantalla", informó Salerno.

El "Teto" Medina era uno de los que participaba como promotor o como acompañante terapéutico porque él combatió las adicciones muchos años El "Teto" Medina era uno de los que participaba como promotor o como acompañante terapéutico porque él combatió las adicciones muchos años

En consonancia, el periodista de la misma rama en TN, Ignacio González Prieto, ahondó en lo dicho por su colega: "Hay escuchas telefónicas que lo comprometen, porque era la mano derecha del N°1 de la Organización Terapéutica. Daba cursos motivacionales, hacía marketing, difundía las actividades por redes sociales y medios".

https://twitter.com/igonzalezprieto/status/1572936105871413248 Hay escuchas telefónicas que lo comprometen, porque era la mano derecha del N 1 de la Organización Terapéutica.

Daba cursos motivacionales, hacía marketing, difundía las actividades por redes sociales y medios.

"Ví los posteos del Teto, por eso vine", decían las víctimas.

"La Justicia cree que estos chicos eran reducidos a la servidumbre, eran explotados laboralmente, pero la pantalla primaria era 'Vení que te ayudamos'", profundizó Salerno y concluyó sosteniendo el potencial: "Estarían sometiendo a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral a quienes asisten para su rehabilitación identificándose aproximadamente a 200 víctimas".

Qué pasó con el "Teto" Medina: La defensa de una madre

La madre de uno de los pacientes, alojado en una de estas siete quintas de rehabilitación que son objeto de la investigación, dio su testimonio en TN y salió en defensa de Marcelo "Teto" Medina:

No puede ser. Todo esto es una gran mentira. Tengo a mi hijo internado acá hace 6 meses y es otra persona. El "Teto" Medina es una excelentísima persona que viene todos los martes desde Capital Federal hasta acá o a otras comunidades. Les da charlas motivacionales y los transforma con una actitud de vida nueva porque él pasó un período de adicciones No puede ser. Todo esto es una gran mentira. Tengo a mi hijo internado acá hace 6 meses y es otra persona. El "Teto" Medina es una excelentísima persona que viene todos los martes desde Capital Federal hasta acá o a otras comunidades. Les da charlas motivacionales y los transforma con una actitud de vida nueva porque él pasó un período de adicciones

https://twitter.com/A24COM/status/1572929591311831043 Así trasladaban al "Teto" Medina



Lo acusan junto a otras 16 personas de "reducción a la servidumbre"



https://t.co/3gt6dzr3tG

Por otro lado, otra madre también dio su testimonio para defender al espacio comunitario en su conjunto: "Mi hijo está internado hace un año acá. Está bien. Yo vengo los jueves y los domingos, no falto un día y los chicos no tienen ningún trabajo forzado".

"No, no le dan pastillas. No le dan nada. Todo es bajo terapia. No hay un sistema de premios y castigos. Valoro el trabajo que se hace acá", sentenció.

