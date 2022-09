Entre las peticiones destacan un bono por firmar de poco más de $10 millones de dólares; un palco privado en el Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez; una vuelo en avión privado para Messi y su familia directo a Argentina en navidades y tener un cláusula de rescisión simbólica de unos $10,000 dólares.

El entonces presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, accedió a casi toda las exigencias, sin embargo, al rechazar el cláusula de rescisión y dejar el pago del bono por firmar sujeto a una posible recuperación de la economía del club, tanto el jugador como sus agentes se retiraron de la negociación y esto desencadenó en el envío del polémico burofax, en el que el argentino solicitó dejar el club.

Lionel Messi abandonó el Barcelona el jueves 05/08/2021 lo que provocó una gran conmoción en el fútbol mundial.

Con la salida de Messi y su posterior pase al París Saint Germain (PSG), el Barcelona terminó la temporada 2020/2021 excedido en los 348 millones de euros autorizados para gastar y ahora debe aligerar su masa salarial en aproximadamente 200 millones para poder inscribir el nuevo contrato del capitán del seleccionado argentino.

“Las normas son las que son. No se van a cambiar. No vamos a hacer reglas ad hoc por el tema de Messi. Con una reducción importantísima de su masa salarial y una reestructuración de la deuda, Barcelona volverá a una situación buena, aunque no la de hace tres o cuatro años en el mercado”, aseguró el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el pasado 21 de junio a pocos días de la conclusión del vínculo del rosarino.

Cabe recordar que Joan Laporta puso en marcha un plan bien diseñado para sacar a flote la economía del Barcelona. El actual presidente del Barça explicó de forma detallada su fórmula en el podcast 'Inside Sports Business' de Sports&Life. Una actuación que tiene como punto primordial la emisión de bonos.

Laporta habló de la “refinanciación de la deuda”, fijada en 1.173 millones, que se desglosa en “un paquete bancario de 282 millones y el resto es deuda con otros clubs, salarios deportivos, proveedores y con Hacienda. Es el paquete grande” según una nota publicada por Sport.

El triunfo de Joan Laporta fue un buen augurio para la continuidad de Lionel Messi en el club, prioridad para las alicaídas arcas del club de la Ciudad Condal.

Lionel Messi se transformó el jueves 03/12/2020 en un objeto de disputa entre el presidente interino del Barcelona, Carles Tusquets, y el ya electo presidente, el catalán Joan Laporta, a causa de que uno se lamentaba por no vender al argentino en el último verano europeo y el otro planeaba retenerlo en el club.

Tusquets, expresidente de la Comisión Gestora de Barcelona y titular interino del club tras la renuncia de Bartomeu, reconoció que hubiera vendido a Messi en el último mercado de pases para sanear la “pésima” situación económica.

En declaraciones a la radio catalana RAC1, Tusquets reconoció que “habría sido deseable” vender a Messi en el último “verano” europeo cuando el rosarino expresó su deseo de irse del club.

“Económicamente hablando, porque eso se tiene que consensuar con el cuerpo técnico”, agregó Carles Tusquets, quien asumió interinamente la conducción del club tras la renuncia de Bartomeu. “La Liga está estableciendo ahora límites salariales, y esto (una venta de Messi) nos habría ayudado en ese sentido”, explicó el dirigente ante la posibilidad de que el capitán se pueda marchar en junio cuando termine su contrato sin dejarle dinero al club.

Tusquets también se refirió a la “pésima” situación económica y financiera del club catalán y ante la consulta sobre un posible regreso del brasileño Neymar, admitió que solo se podría concretar si llega “gratis”.

“Si viene con la carta de libertad, gratis, si que se puede plantear su fichaje. Si no se vende no hay dinero para pagar en fichajes a no ser que el próximo presidente tenga un milagro en el bolsillo”, argumentó.

Por otra parte, Laporta, candidato a presidente del Barcelona, anticipó el jueves 03/12/2020 que “la prioridad será retener a Lionel Messi”, en el caso de que resultara ganador en las elecciones que el club efectuaron el domingo 07/03/2021.

“Messi será nuestra primera opción, la prioridad será retenerlo, él te garantiza poder ganarlo todo, marca la diferencia, pero también es importante económicamente, la gente habla de lo que cuesta, pero lo que produce es mucho”, declaró Joan Laporta, quien ya fue presidente del Barcelona entre 2003 y 2010, en una entrevista que concedió a El Matí, de Cataluña, y publicó el periódico catalán Sport.

“Mantengo contacto con el Leo, nos aprecia y el respeto es mutuo, pero de su renovación no hemos hablado. Necesito tener la autoridad como nuevo presidente, evaluar la situación económica del club y hacerle una oferta”, añadió Laporta.

El astro argentino intentó irse del Barcelona a mitad de 2020, pero las cláusulas contractuales se lo impidieron a pesar de que el rosarino había hecho pública su intención de marcharse del club al que se sumó cuando tenía 13 años, procedente de Newell's Old Boys.

“Espero que Messi quiere conocer nuestra propuesta. Deseo que se quede en el Barcelona, intentaremos convencerlo y tengo claro que no será fácil, pero no es únicamente una cuestión de dinero”, explicó Joan Laporta, el actual presidente del club.

La salida de Bartomeu fue forzada por un voto de censura inminente de los socios del FC Barcelona. Su abrupta partida (contar que los clubes negocian la creación de una competencia de élite) fue un intento de establecer un legado más allá de ser el hombre que se peleó tanto con Lionel Messi, el mejor jugador del club, que el delantero argentino amenazó con irse, recuerda Murad Ahmed en Financial Times. Sin embargo, según Ahmed, “el verdadero autor intelectual de la superliga: Florentino Pérez, la contraparte de Bartomeu en el amargo rival español Real Madrid, según personas familiarizadas con las discusiones”.

Por esta crisis interna, estalló el “Barçagate”, escándalo en torno a una empresa que “posteaba” mensajes para proteger a Josep María Bartomeu y criticar a figuras como Messi y Gerard Piqué; y finalmente, el episodio sobre el recorte salarial de los jugadores durante el coronavirus, en el que el astro acusó al club de filtrar informaciones falsas.

Messi protagonizó una de las mayores crisis deportivas que tuvo el Barcelona, tras anunciar por burofax el pasado 25 de agosto de 2020 su intención de marcharse del club catalán luego de 20 años de una de las relaciones más exitosas de la historia del fútbol mundial.

Durante diez días, el máximo goleador del Barcelona, quien defendía su derecho a hacer uso de una cláusula que le permitía irse gratis al final de la temporada, mantuvo una pulseada con Bartomeu, quien le negó esa posibilidad.

Josep María Bartomeu defendió los intereses del club y le advirtió a la máxima estrella que la única salida que tenía era pagar su cláusula de rescisión de 700 millones de euros, algo que ningún equipo de elite en las actuales circunstancias de crisis podía pagar.

Por lo tanto, forzando su salida por medio de un transfer, Messi y el club que lo contratara, siendo el Manchester City el que figuraba como destino para el “10”, se arriesgaba a una disputa judicial multimillonaria.

Sin salida, el astro argentino cedió, y el viernes 04/09/2020 imprimió un giro a la historia anunciando que se quedaba, cumpliendo con su contrato, que finalizó en junio de 2021.

