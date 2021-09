Goles son amores: Boca fue más efectivo que Central

Rosario Central tuvo la iniciativa los 45 minutos iniciales, y

Boca Juniors fue dominador en los siguientes 45 minutos.

¡PARTIDAZO Y TRIUNFAZO AGÓNICO DEL XENEIZE EN ROSARIO! | Rosario Central 1-2 Boca | RESUMEN

En el comienzo, Central, quien llegaba con 2 victorias al hilo, y en condición de local, intentó llevarse por delante al visitante. Y casi lo consigue. Le faltó gol, una condición que no es menor. Pero tuvo oportunidades, que no pudo / no supo concretar.