El cáncer crece y Pelé necesita cuidados cardíacos y renales

Pelé tiene 82 años, es el único tricampeón mundial de fútbol (1958, 1962, 1970). Jugó 92 partidos con Brasil y marcó 77 goles. Pelé es reconocido como el mejor jugador de fútbol del siglo 20, según la FIFA.

El delantero jugó en el Santos brasileño (1956-1974) y en el New York Cosmos estadounidense (1975-1977).

El brasileño figura en el Libro Guinness de los Récords como autor de 1.279 goles en su carrera.

El deterioro

El boletín médico del Hospital Albert Einstein fue firmado por el doctores Fábio Nasri, Rene Gansl y Miguel Cendoroglo Neto con el empeoramiento de la condición de Pelé, motivo por el cual Kely y Flávia Nascimento anunciaron que van a pasar la Navidad en su habitación en el hospital.

Postearon en Instagram:

Chicos, se suspendió nuestra Navidad en casa. Decidimos con los médicos que, por varias razones, sería mejor que nos quedáramos aquí, con todos los cuidados que nos da esta nueva familia… ¡¡Einstein!! que transmiten aquí en ¡Brasil como en todo el mundo! El amor por él, las historias y sus oraciones son un ENORME consuelo, porque sabemos que no estamos solos. Convirtamos esta sala en un Sambódromo (es broma), hagamos hasta caipirinhas (no es broma!!). Les deseamos a todos los que la celebran, una Navidad llena de familia, llena de niños, llena de esas peleas masivas con MUCHO Amor y Salud!! Los amamos, les daremos una actualización la próxima semana.

