El presidente M

[AHORA] "¿Por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central?": Massa aseguró que el encono de Milei con la autoridad monetaria es porque el libertario se sintió "rechazado". https://t.co/zbAzXNQbgs pic.twitter.com/iATeE2tMLO — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 13, 2023

Un día después del debate, Milei recibió a Mauricio Macri en el Hotel Libertador, que se convirtió en su búnker personal. El exPresidente y aliado del libertario llegó con inquietudes respecto a la fiscalización en el día de los comicios. Tanto en LLA como en el PRO ven en ese procedimiento la llave de una victoria de Milei el 19-N. Pero en ese punto hubo chispazos por la resistencia de los libertarios a que los macristas ‘copen la parada’ y reclamen una compensación con cargos en el gobierno si se produce una victoria. Se acordó, entonces, que sea la LLA la que lidere el cuidado de los votos, con apoyo del PRO. Pero el plan libertario incluye algunas extravagancias, como la entrega de menos boletas para los centros de votación. Son los fiscales los que repondrían las papeletas como recurso contra el robo de las mismas. La sombra del fraude electoral fue agitada por Milei. Hasta hubo una presentación con la firma de Karina Milei, mano derecha del libertario, ante la justicia electoral alertando sobre presuntas maniobras irregulares de la Gendarmería con las urnas en las elecciones generales. Citada por la justicia electoral para que ratifique la presunción de un “fraude colosal”, la hermana del libertario se ausentó y en su lugar, el apoderado Santiago Viola dijo que no había elementos que respalden una denuncia, con lo que quedan relativizadas esa y eventuales acusaciones. El temor en UP es que ante un resultado adverso Milei no quiera reconocer la derrota invocando una defraudación. Los apoderados de ambas fuerzas se reunieron este sábado con los jueces de la Cámara Nacional Electoral que los llamó para despejar sospechas y garantizar la transparencia de los comicios. Esta vez con la presencia de Karina Milei la LLA ratificó que no hay una denuncia concreta de fraude y se habría comprometido a ser prudente durante el desarrollo de la jornada electoral a la espera de los resultados.