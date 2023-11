De todos modos, Aguiar aclara que Javier Milei no tendrá mucha más tolerancia ciudadana, pero acotó que a su juicio "no cree" que al economista libertario "se le va a demandar exactamente con que cumpla aquello que dijo, porque el voto a Milei es un voto bastante anclado a lo expresivo que en lo proyectivo, es decir, que a su proyecto político".

Y agregó: "Y hay justamente otra cosa; y es que las políticas que propone Milei van a ser de difícil implementación y él ya lo está diciendo en esta última etapa, a partir de contar con una estructura política bastante débil... Pero en principio lo que creo que se va a evaluar no es tanto que lleve adelante las políticas, sino la voluntad de llevarlas adelante y aunque sea pequeños pasos que dé en ese sentido".

AGUIAR MAXIMILIANO..png Maximiliano Aguiar, consultor político.

La campaña del miedo versus la de la bronca

Por otro lado, y respecto a las campañas que llevan adelante Javier Milei y Sergio Massa y cuán efectivas serán al momento de que los argentinos ingresen al cuarto oscuro a emitir su voto, Maximiliano Aguiar considera que serán las emociones negativas las que primen en esta contienda, aunque aclaró que esta negatividad no tiene que ver sólo con la elección "sino con el ánimo ciudadano; un ánimo ciudadano sombrío donde hay justamente dos emociones importantes: miedo y bronca".

Para el consultor político, el miedo y la bronca son las emociones que aparecen como base de sustentación de las campañas, que son las que intentan activar tanto Sergio Massa, particularmente en el miedo y Javier Milei particularmente en la canalización de la bronca.

"Yo creo que en esta etapa podría beneficiar, inicialmente a partir de lo que sucedió en el debate, algún miedo asociado a la capacidad de Javier Milei para ejercer el Gobierno. Creo que ese es un elemento que puede jugar. Pero el otro elemento que puede jugar también tiene que ver con niveles de complejidad de la situación económica asociadas a la responsabilidad de un ministro de Economía como es Sergio Massa", explicó Aguiar.

Y siguió: "La verdad que es difícil prever cuál de las dos emociones puede ser más potente, lo que sí es bien claro es que las dos son válidas y las dos tienen algún elemento de sustentación".

En esa misma línea, el consultor político consideró importante en el último tramo de cara al balotaje, el impulso que activó Sergio Massa respecto a la militancia que se dio en la última semana en ciertos grupos ciudadanos, "que básica es el miedo a lo que Milei pueda significar en términos de acuerdos sociales básicos relacionados con algunos segmentos como: la postura respecto a la Iglesia Católica, la postura respecto de la Soberanía de Malvinas, entre otras; temas que se han activado muy fuerte y que la ha movido cierto nivel de campaña ciudadana, ya no anclada en la campaña oficial de Massa pero que también ha jugado su papel en esta etapa".

"Me parece que en la última etapa la activación del miedo ha sido más eficiente que la activación de la bronca", sentenció.

Virtudes y defectos de Sergio Massa y Javier Milei:

En otro tramo del diálogo con Urgente24, el consultor político fue consultado sobre las debilidades y fortalezas de los candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, y si esos factores inciden realmente en el voto de la gente.

En ese contexto, Aguiar enumeró en principio, las virtudes de Javier Milei:

"Entiendo que del lado de Milei tiene como virtud un reconocimiento de autenticidad que ha tenido durante bastante tiempo y que creo que con eso se posicionó en términos de la opinión pública como lo hizo; Creo que su condición de outsider de la política tradicional ha sido muy marcada en este último año; y creo que un estilo disruptivo, unido a ideas que ponen en cuestión algunas cosas que en Argentina no se preguntaban o no se discutían, me parece que lo ha ayudado a generar o a centrar su imagen pública de manera muy eficiente", describió.

Como contracara, Aguiar expuso dos defectos del economista libertario que pueden incidir negativamente en su deseo por ser Presidente: "Hay cierto nivel de amateurismo político exhibido, más algunas modificaciones en esta última etapa y algunos acuerdos que consideró necesarios, que ponen en duda algún nivel de autenticidad. Entonces te diría inicialmente: amateurismo político e inestabilidad emocional como dos elementos en contra de Milei".

Por otro lado, en el caso del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, Maximiliano Aguiar lo describió como "la contracara de Javier Milei, y en esa línea describió:

"Es un político hiper profesional, con un nivel de control respecto de sus emociones altísimo, pero al mismo tiempo, como un representante clásico de la política Argentina que justamente es la que perciben muchos ciudadanos que es la que nos ha llevado a esta situación. Algunos atributos personales que él quiso generar a partir de la campaña, como la valentía, se contraponen algunos respecto a la distancia de su discurso público y lo que verdaderamente sucede en el país, con lo cual, en ese sentido, la autenticidad está claramente del lado de Javier Milei y la preparación está claramente del lado de Sergio Massa".

massa-milei-debate-balotaje.jpg Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán este domingo en el balotaje. Fotos: NA

Fraude electoral

Por último, Aguiar fue consultado sobre un posible escenario de fraude, que del lado del partido libertario se ha querido instalar luego de las elecciones generales debido a múltiples denuncias -todas en redes sociales pero ninguna formal en la Justicia- sobre el robo de votos a Javier Milei.

"No veo una posibilidad de fraude sistemático, sí pueden haber algunas irregularidades y lo cierto es que seguramente habrá como la hubo en toda la campaña una enorme desigualdad en términos de las estructuras políticas de cada una de las fuerzas. En ese contexto, la capacidad de fiscalización va a ser mucho mayor de parte de Unión por la Patria, que de parte de La Libertad Avanza, y esto puede afectar. De ahí a hablar de fraude, creo que es poco probable que esto suceda", dijo.

Y agregó: "Las instituciones en Argentina están bastante consolidadas como para evitar ese tipo de situaciones, lo que no implica que no vaya a haber denuncias de fraude. Eso seguramente se ha transformado desgraciadamente en parte de los escenarios electorales en toda América Latina las denuncias de fraude, el punto es si tienes razón o no. Creo que es difícil y poco probable que haya un fraude sistemático en la Argentina".

A su vez, Aguiar puso en valor el condimento extra que tiene esta elección: la polarización.

"Es una elección enormemente polarizada, en donde por primera vez se pone en cuestión el bipartidismo tradicional desde la vuelta de la democracia con el surgimiento de una nueva fuerza política que ahora se ha aliado con parte de una fuerza anterior. Pero implica una discusión probablemente más polarizada respecto a no sólo de los atributos del candidato, sino de las políticas públicas, de valores democráticos o de valores republicanos que van a llevar adelante a la Argentina. En ese contexto, da la sensación que Sergio Massa plantea una cuestión de democracia versus autoritarismo como dicotomía, y Javier Milei plantea republicanismo versus populismo. En cualquiera de los dos casos, se está discutiendo cuestiones que van más allá de una política pública y económica y más allá de los atributos de un candidato particular", sentenció.