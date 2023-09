Corte a la dolarización

No es la primera vez que Rosatti expresa las limitaciones constitucionales de la dolarización entendida como la eliminación de la moneda nacional. Lo había hecho en un ciclo del Grupo Clarín en mayo cuando advirtió que el Artículo 75 de la carta magna impide la sustitución de la moneda nacional por una extranjera. “Hay un mensaje que está en nuestra norma fundamental”, dijo aquella vez. Hubo quienes observaron que los comentarios del presidente de la Corte estaban adelantando su opinión ante la posibilidad de que el caso llegue hasta el máximo tribunal de Justicia si es que Milei se convierte en Presidente e impulsa su promesa de campaña. Sin embargo, en la misma entrevista con El País, el juez aseguró que su postura ya constaba en fallos judiciales. Por caso, circuló en los últimos días la acordada de la Corte que en octubre de 2022 le reconoció a la empresa Telefónica la devolución de unos $400 millones en concepto del impuesto a las Ganancias al corroborar que la inflación “puede generar alícuotas efectivas confiscatorias y, por ende, tributaciones carentes de sustento”. En su voto, Rosatti señaló que "a la potestad constitucional de fijación del valor de la moneda como expresión de soberanía (art. 75, inc. 6°), le sigue un correlativo deber de igual carácter de promover y defender ese valor (art. 75, inc. 19)".