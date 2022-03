Moderadas expectativas de empleo en la Argentina para el 2T

La empresa destacó que el trabajo de campo fue realizado entre el 6 y 26 de enero, durante la tercera ola de coronavirus (variante Ómicron) considerando sectores en crecimiento como IT, tecnología, telecomunicaciones, comunicaciones y medios, y organizaciones sin fines de lucro, restaurantes y hoteles. El informe entre sus renglones destaca

Los resultados revelan que el 35% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 22% disminuirlas, el 38% no espera realizar cambios y el 5% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado

“Si bien los resultados muestran optimismo en varios sectores, se observa que las expectativas de empleo en Argentina aún son moderadas, comparadas con el resto de los países donde hacemos el mismo relevamiento. Lo son por varias razones, entre ellas el momento en que se hizo la encuesta, en plena tercera ola, y por un arrastre de una economía muy golpeada”, detalló el ejecutivo.

Guastini agregó lo que llamó, rotación voluntaria

Es un fenómeno global que se da también en la Argentina, gente que busca un cambio en su trabajo. Cambiaron las expectativas sobre las prioridades a la hora de la búsqueda de empleo, como el trabajo remoto o los horarios flexibles.

Luego sumó la inflación :“En la Argentina, la inflación está produciendo muchos desacoples. Un cambio de empresa representa un mejora en el salario cuando se actualizan por inflación. Durante la pandemia también muchas empresas se digitalizaron más y esto requiere salir buscar talentos fuera de la compañía”.

Finanzas, construcción y tecnología, las áreas que tendrían mayores contrataciones

Los indicadores por regiones quedan así

En las seis regiones del país encuestadas por la consultora, los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el segundo trimestre del 2022.

Cuyo y Noroeste Argentino (NOA) lideran la tendencia, con una ENE de 19%

Patagonia, con 17%

Noreste Argentino (NEA), con 14% y

AMBA la más baja con 10%.

En la comparación con el último trimestre del 2021, las intenciones de contratación se incrementan en las seis regiones.

Patagonia lidera la tendencia con una mejora de 17 %

Cuyo, con un incremento de 13 %

NEA, con 12 %

Fuera del país

En América, los empleadores de los diez países relevados esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el segundo trimestre del año, apoyados en las nuevas actividades incorporadas al estudio (IT, tecnología, telecomunicaciones, comunicaciones y medios).

Por otra parte, comparando con último trimestre del 2021, las perspectivas de empleo se incrementan en siete de los diez países encuestados.

Brasil lidera esta tendencia (con 40%)

Colombia (38%)

México (38%)

Canadá (37%)

Por último refleja que Argentina es el país con las expectativas más débiles de la región (12%), seguido por Perú (24%) y Costa Rica (29%).