Efectos increíbles de comer huevo que nunca supiste

De acuerdo con el Instituto de Estudios del Huevo:

Un solo huevo aporta seis gramos de proteína y 14 nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, B, D y E, además de ser fuente de calcio, selenio y yodo.

Los huevos son buenos para cerebro y memoria

Este alimento básico para el desayuno no solo es delicioso, sino que también puede ayudar a mejorar la memoria y la salud del cerebro.

Rachel Fine, RD y propietaria de To The Point Nutrition, dijo al sitio especializado Eat This, Not That:

"Además de estar repletas de proteínas, que pueden mantener estables los niveles de azúcar en la sangre durante todo el día, las yemas de huevo (donde se encuentra todo el colesterol) contienen una variedad de nutrientes como colina (crítica para la salud del cerebro) y ácidos grasos omega-3 ( increíble antiinflamatorio)".

Y agrega:

La investigación preliminar asocia un mejor rendimiento cognitivo con una ingesta suficiente de colina.

Comer huevo ayuda a ganar músculo

Se sabe que los huevos son uno de los alimentos que no debe faltar en la dieta de quienes hacen alguna actividad física, sobre todo, por su alto contenido de proteínas.

El sitio especializado Mundo Deportivo explica por qué es buena la clara de huevo para aumentar la masa muscular.

"La clara de huevo es rica en aminoácidos como la leucina, que es la encargada de activar la síntesis de las proteínas ingeridas, contribuyendo así a que se gane músculo", dice.

Los huevos son buenos para el corazón

Después de tanto debate sobre los huevos y el colesterol, diversos estudios han concluido varias cosas. Si bien, hay que señalar que caso es distinto, a manera general:

Es cierto que son altos en colesterol, pero

No afecta de forma negativa el colesterol en la sangre

Ayuda a elevar al colesterol bueno (HDL)

Un estudio, citado por el sitio especializado Healthline dice que, comer dos huevos al día durante seis semanas aumentó los niveles de HDL en un 10 %.

Comer huevo reduce riesgo de derrame cerebral

Ya sabemos que los huevos son buenos para el cerebro. Además de mejorar la memoria, están vinculados a un menor riesgo de Accidente Cerebrovascular y enfermedad cardíaca, asegura Healthline.

Una revisión de 17 estudios con un total de 263 938 participantes no encontró asociación entre la ingesta de huevos y la enfermedad cardíaca o el accidente cerebrovascular.

Los huevos son buenos para la vista

Esto es lo que dice el Instituto de Estudios del huevo y puede interesarle si sigue una dieta para su salud ocular:

La deficiencia de vitamina A es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo, y los huevos son una gran fuente natural de vitamina A.

Además, "la yema de este alimento también contiene potentes antioxidantes que pueden contrarrestar algunos procesos degenerativos que afectan a nuestra visión".

Un gran alimento para la dieta y bajar de peso

Los huevos son un alimento excelente para la dieta de pérdida de peso, ya que tienen un efecto saciante y varios estudios lo comprueban:

En un estudio de 30 mujeres con sobrepeso, comer huevos para el desayuno, aumentó la sensación de llenura y, en consecuencia, comieron menos calorías durante las siguientes.

Otro estudio halló que, reemplazar un desayuno de bagel por huevos en la dieta, provocó una pérdida de peso significativa en 8 semanas.

