Microsoft esta vez: Falló Azure Front Door (distribución global)

image Notable falla en la nube de Microsoft

Informe oficial de Microsoft sobre el tema

Según el reporte oficial de Microsoft, el origen del problema estuvo en Azure Front Door (AFD), el sistema que opera como capa de distribución global, responsable de gestionar el acceso y tráfico de los servicios. Un “cambio de configuración involuntario” en AFD desencadenó el fallo, lo que provocó errores de acceso, caídas de sesión, fallos de autenticación y bloqueos intermitentes en portales administrativos y herramientas críticas. La compañía recomendó a los usuarios emplear alternativas como PowerShell o CLI hasta la resolución total y anunció actualizaciones de estado cada 60 minutos.