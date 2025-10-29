Microsoft esta vez: Falló Azure Front Door (distribución global)

El pasado 29 de octubre, Microsoft sufrió una de las caídas más graves de su historia en Azure, su plataforma de computación en la nube. Entre los servicios más perjudicados se encuentran Minecraft, Microsoft Store, Office 365, Xbox, Outlook, OneDrive, Amazon y Copilot, todos ellos dependientes de Azure para su funcionamiento.
Informe oficial de Microsoft sobre el tema
Según el reporte oficial de Microsoft, el origen del problema estuvo en Azure Front Door (AFD), el sistema que opera como capa de distribución global, responsable de gestionar el acceso y tráfico de los servicios. Un “cambio de configuración involuntario” en AFD desencadenó el fallo, lo que provocó errores de acceso, caídas de sesión, fallos de autenticación y bloqueos intermitentes en portales administrativos y herramientas críticas. La compañía recomendó a los usuarios emplear alternativas como PowerShell o CLI hasta la resolución total y anunció actualizaciones de estado cada 60 minutos.
Entre los servicios más afectados aparece Minecraft, el videojuego de construcción propiedad de Microsoft. También herramientas de productividad de la empresa dejaron se ser precisas. Office 365 y Microsoft Store presentaron errores al acceder a documentos o descargar contenido. Otro tanto se notó en la tienda de videojuegos Xbox y el servicio de correo Outlook, con interrupciones intermitentes en varias paises.
Microsoft confirmado que la caída global se debió a un “cambio de configuración involuntaria” en uno de los servicios encargados de gestionar tráfico, conectividad y plataformas en la nube.
Resumen de los servicios afectados (lista actualizada hasta la noche del 29/10):
-
Microsoft 365 (Office 365, Teams, Outlook, Word, OneDrive, Copilot)
-
Xbox Network y tienda de videojuegos
-
Minecraft y Sea of Thieves
-
Microsoft Store
-
Intune (gestión empresarial)
-
Azure Portal y servicios de infraestructura (Front Door, DNS, autenticación)
-
Servicios interconectados: Amazon, Google, Zoom, aerolíneas, bancos y comercios en todo el mundo
