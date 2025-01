Esto pasa si consumes cúrcuma todos los días, según gastroenterólogo

"Como gastroenterólogo y especialista en hígado, analizo lo que podría pasar si consumes cúrcuma diariamente durante 30 días. Conocida por sus poderosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, la cúrcuma podría tener un impacto positivo en la digestión, la función hepática y la salud en general", indicó el médico.

De hecho, la cúrcuma forma parte de las especias que Sethi consume de manera habitual, tal como lo ha asegurado en otra publicación.

Ahora bien, aquí lo que el médico ha dicho sobre los efectos de la cúrcuma en el cuerpo cuando se consume todos los días:

De acuerdo con el experto de Harvard, "la cúrcuma contiene curcumina que puede combatir la inflamación crónica. Es beneficiosa en afecciones como la artritis".

Esto no es dato menor, tomando en cuenta que la inflamación crónica es una condición silenciosa que está detrás de muchas enfermedades.

Consumir cúrcuma de manera regular también podría ayudarle a mantenerlo alejado de afecciones como el Alzheimer.

"Es un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres, retardando el envejecimiento y ayudando en la prevención del cáncer y el Alzheimer", dice el gastroenterólogo.

La cúrcuma "puede favorecer la salud del corazón", destaca Sethi. "La curcumina puede mejorar la función del endotelio, que es el revestimiento de los vasos sanguíneos".

Esto es importantísimo considerando que los problemas cardíacos están entre las primeras causas de muerte en el mundo.

La cúrcuma puede encontrarse en cápsula, tableta, extracto, polvo o té y se toma como suplemento alimenticio.

Ahora bien, pese a los beneficios de la cúrcuma, el médico de Harvard ha hecho una advertencia acerca del consumo de este alimento.

"Una medida de precaución, mientras que la cúrcuma tiene muchos beneficios, el consumo excesivo puede provocar daño hepático en algunas personas", dijo.

En ese sentido, la recomendación del experto es no exceder en las dosis y consultar al médico. "Siga las dosis recomendadas y siempre hable con su médico primero", aconsejó el gastroenterólogo.

Embed - Saurabh Sethi en Instagram: "What Would Happen If You Consumed Turmeric Daily for 30 Days Dr Sethi As a gastroenterologist and liver specialist, I’m breaking down what might happen if you consume turmeric daily for 30 days. Known for its powerful anti-inflammatory and antioxidant properties, turmeric could positively impact digestion, liver function, and overall health. Thank you for your interest! Share this with your loved ones to spread awareness. #guthealth #LiverHealth #cancer #HealthTips"