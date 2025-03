De ganar el Oscar a protagonizar la nueva saga de zombis que redefinirá Hollywood

Un salto de quilates en su carrera del Oscar

Tras su paso por series como Better Things y películas como Scream, Madison se consolida como una actriz versátil capaz de transitar géneros con absoluta solvencia. Su interpretación en Once Upon A Time in Hollywood de Tarantino ya había llamado la atención de la crítica, pero su reciente premio Oscar por Anora la posicionó en el radar de los mejores directores de Hollywood.