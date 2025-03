Día Mundial del Queso: Las mejores y peores opciones para la salud del corazón

En ese sentido, aquí hay algunos quesos recomendados (y no) por esta organización dedicada a promover la salud del corazón:

Mejores tipos de queso para el corazón

Feta

Es un queso blando, rico y muy usado en ensaladas. Los expertos lo ubican entre los quesos "buenos" porque "tiene menos grasa que muchos quesos (alrededor del 20 %, de los cuales saturados es del 14 %)". Sin embargo, advierten que es alto en sal, "así que evite añadir sal extra al cocinar con feta. El feta bajo en grasa es una opción más saludable (aunque sigue teniendo un alto contenido en sal) y se encuentra fácilmente".

Requesón

Este queso que se obtiene a partir de la cuajada de la leche y contiene menos grasa y sal que otros quesos. Para tener una idea, la British Heart Foundation detalla que, "el requesón estándar contiene un 6 % de grasa (3 % de grasa saturada); sin embargo, existen versiones bajas en grasa que contienen un 2 % de grasa, de la cual el 1 % es grasa saturada".

Ricotta

Es un queso muy antiguo, de textura granulada y que se puede usar en platos dulces y salados. ¿Por qué lo recomiendan? "En comparación con la mayoría de los quesos, la ricotta es una opción más saludable porque contiene menos sal y grasa: un 10 % de grasa, de la cual un 6 % es saturada", indican los expertos.

Peores tipos de queso para el corazón

Camembert

Es famoso por tener una textura sumamente blanda y sabor intenso, sin embargo, la British Heart Foundation dice que, aunque "contiene menos grasa que otros quesos (alrededor del 23 %, de los cuales saturados es del 14 %)", hay un problema: "Su contenido de sal es alto (1,5 g o más por cada 100 g)", Por ello, recomiendan "modere su consumo".

Brie

Es otro queso blanco y hay una razón por la que está en los quesos "malos", según la British Heart Foundation: Es más grasoso. "Similar en textura al Camembert, pero con mayor contenido de grasa (29 g, 18 % saturada), detallan. "Busque versiones "light" de Brie, que contienen menos grasa", aconsejan los expertos.

Mascarpone

Es un queso popular en postres italianos, sin embargo, cuando se trata de la salud del corazón su fama no es tan buena. "El mascarpone no es la mejor opción para la salud cardiovascular, ya que es uno de los quesos con mayor contenido de grasa (44 %, de la cual el 30 % es saturada). Lamentablemente, no existe un mascarpone bajo en grasa", indican.

