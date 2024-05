Seguramente, River Plate y Udinese, dos de los equipos donde Alexis Sánchez dejó un gran recuerdo, intentarán repatriarlo. Al chileno tampoco le faltarán las ofertes de Estados Unidos y Emiratos Árabes, pero la prensa de Chile informa que el deseo del jugador es volver al Arsenal de Inglaterra, club que salió segundo en la Premier League.

image.png Con guiño a Maradona, Alexis Sánchez se despidió del Inter de Milán.

A pesar de no tener muchos minutos en el Inter de Milán, el chileno no tuvo una mala temporada: jugó 34 partidos, marcó 4 goles y dio 5 asistencias. Pero si El Niño maravilla pretende quedarse en Europa, y más precisamente en un equipo top de Europa, estos números no alcanzan, por lo que deberá jugar una gran Copa América para mostrarse vigente a los 35 años.

Ricardo Gareca convocó a Alexis Sánchez para la Selección de Chile, donde será junto con Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas, uno de los caudillos del equipo que buscará destronar a la Selección Argentina y conseguir en Estados Unidos su tercera Copa América. El Tigre no convocó a Arturo Vidal y a Gary Medel para el torneo que se jugará a partir del 20 de julio.

