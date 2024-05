Juanfer Quintero reveló un duro golpe emocional: "No quería jugar más al fútbol"

Juanfer Quintero y el periodo en que no quería ser más futbolista

A partir de entonces, dijo el colombiano, tuvo que buscar ayuda, y los síntomas eran claros. "Tuve un bajón que no quería jugar más fútbol. No sentía alegría, no sentía ganas de ser lo que uno siempre ha sido", confesó Quintero. "Me dio muy duro porque mi abuela también me crió. Era esa figura materna, aparte de mi madre que para mí significaba mucho, y lo sufrí. Son las cosas que pasan en la vida de un deportista. A veces se olvida uno de lo humano, y se deja llevar del personaje, o el nombre o el apellido que tenga en el fútbol".

En ese periodo complejo, Juanfer Quintero todavía era jugador de Independiente Medellín. Curiosamente o no (el futbolista no lo menciona), el año en que logra revertir su situación le nace la oportunidad de llegar al River más ganador de la historia. De la mano de Marcelo Gallardo, además, el habilidoso enganche también marcó uno de los goles más importantes en la historia del Millonario. Fue un sablazo desde afuera del área, para poner el 2 a 1 frente a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018, jugada en Madrid.

