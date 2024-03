Atención AFA: John Textor lo logró y la CBF convoca al ICSS

El 02/12/2010 Joseph Blatter anunció a Qatar como anfitrión para 2022, y en marzo 2011 el Estado de la familia Al Thani lanzó el ICSS, con la misión de proteger la integridad y seguridad del deporte.

En 2013, el ICSS estaba dirigido por el teniente coronel (retirado) Mohammed Hanzab, con muchos convocados occidentales: Helmut Spahn como director general, y Heinz Palme, Massimiliano Montanari, Shaun McCarthy, Emanuel Macedo de Medeiros, Chris Eaton, Malcolm Tarbitt y Karen Webb. El ICSS fue clave cuando en mayo 2015 explotó el FIFAgate: la venganza de USA por perder el Mundial 2022 que llevó a la definición del Mundial 2026 en... América del Norte.

El ICSS llegó a incorporar en su consejo asesor a Juliette Kayyem, quien fue subsecretaria de Seguridad Nacional de Barack Obama.

Luego de Qatar 2022, ¿cuál es el rol del ICSS? Interrogantes en Doha. Pero Brasil es una ventana de oportunidad.

El presidente del ICSS, Mohammed Hanzab, comentó: “Cuando la CBF nos habló de sus planes de posicionar a Brasil, con sus más de 200 millones de habitantes y muchos más fanáticos del fútbol brasileño en todo el mundo, como un referente internacional en el campo de la integridad, entendimos que había una oportunidad única de poner en práctica, sobre el terreno, todos los conocimientos y los instrumentos que hemos desarrollado en los últimos 12 años".

El acuerdo Brasil / ICSS se anunció como un plan nacional de la CBF para combatir el crimen en el fútbol brasileño e implementar programas de entrenamiento en integridad deportiva. El anuncio se hizo en el núcleo del fútbol más poderoso del mundo, por la Premier League, que es el inglés.

El Acuerdo de Cooperación con el ICSS incluye una campaña en la que participarán influyentes jugadores y leyendas del fútbol brasileño.

Hanzab: "Junto con la CBF, decidimos firmar nuestro acuerdo aquí en Wembley, uno de los lugares más simbólicos del fútbol en el mundo, para resaltar la dimensión global de nuestra iniciativa y de los problemas que queremos abordar".

