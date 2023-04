Cumbre ('urgente') por la reestatización de hidroeléctricas

https://twitter.com/OmarGutierrezOk/status/1651249574672048130 Gracias al trabajo conjunto que hemos llevado adelante con el gobierno de Río Negro quiero informar que mañana jueves 27 de abril se realizará un encuentro de trabajo para abordar las recientes decisiones en torno al futuro de nuestras represas sobre los ríos Limay y Neuquén. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) April 26, 2023

La semana pasada, en su visita a Neuquén para participar de un congreso de energía, Flavia Royón había adelantado la decisión oficial de dejar que las concesiones hidroeléctricas en manos de empresas privadas caduquen para que el Estado retome su operación.

Tras conocerse la decisión oficial, el gobernador de Neuquén aseguró estar "sorprendido" y adelantó las gestiones para reunirse que confirmó a través de las redes sociales.

Dentro del orden del día de los temas que se debatirán en el encuentro también está la postergación de la evaluación de la Tarifa Comahue hasta 2024.

En medio de la polémica por la reestatización de las represas hidroeléctricas, Nación también resolvió dejar en suspenso la rebaja en el valor de la energía para Río Negro y Neuquén.

Tarifa Comahue

La reinstauración de la Tarifa Comahue es uno de los reclamos que tanto desde el gobierno de Neuquén, como el de Río Negro se han elevado a Nación en el contexto de la polémica generada por el vencimiento de las concesiones de represas de la zona. Pero así como desde Nación se decidió no hacer lugar al pedido de un comanejo de las centrales hidroeléctricas, también se resolvió según publicó 'Energía On' que su análisis no se dará este año.

image.png La reinstauración de la Tarifa Comahue es uno de los reclamos que tanto desde el gobierno de Neuquén como el de Río Negro se han elevado a Nación en el contexto de la polémica generada por el vencimiento de las concesiones de las represas hidroeléctricas de la zona.

"Ese pedido habrá que estudiarlo con la revisión tarifaria a las transportistas que se hará desde el ENRE (el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica)", detallaron desde la cartera de Energía de la Nación al mencionado sitio.

Por medio de las Resoluciones 363 y 364/2023 el interventor del ENRE, Walter Martello, marcó la convocatoria a iniciar la revisión tarifaria integral (RTI) a partir del próximo 1 de junio.

"Una revisión tarifaria seria tiene por lo menos un año de trámite", indicó una alta fuente que será clave en el proceso de definición tarifaria, en coincidencia con el texto de las resoluciones publicadas que fijan un plazo de 30 días a partir del 1 de junio para que el mismo ENRE fije recién las pautas y el cronograma de los trabajos.

"Hay que discutir el tema de la Tarifa Comahue", dijo un alto funcionario en Nación. Y detalló:

Esto parece justo, parece justo que sea una provincia exportadora en materia de electricidad. Porque Neuquén nos da aproximadamente más del 20% de la potencia total del país y nos requiere menos del 1% Esto parece justo, parece justo que sea una provincia exportadora en materia de electricidad. Porque Neuquén nos da aproximadamente más del 20% de la potencia total del país y nos requiere menos del 1%

Según el funcionario que habría solicitado permanecer en el anonimato como condición para revelar las decisiones del gobierno, el pedido de la restauración de una tarifa reducida para la región "no aparece un gran incentivo en generar electricidad en Neuquén, si no tienes por lo menos el beneficio de que no contribuyan los costos del transporte, si por lo menos te apoya la generación".

Y pese a los pedidos de los gobiernos provincias, remarcó que "algo podría considerarse, pero va a ser una tarifa que va a tener el ENRE, que va a llevar un año, que se va a definir en mayo del año que viene si va todo bien".

Cabe aclarar que la Tarifa Comahue fue un mecanismo de precios reducidos de la energía eléctrica que rigió para Río Negro y Neuquén precisamente en reconocimiento al aporte que la región realiza en términos de generación de energía y al bajo consumo que tiene la zona.

La misma dejó de regir en junio de 1991, por un DNU del entonces presidente Carlos Menem en la víspera de lo que luego fueron las privatizaciones de las centrales de generación, entre ellas las hidroeléctricas.

Regalías hidroeléctricas

En cuanto a las regalías hidroeléctricas, el neuquino Omar Gutierrez afirmó:

Nosotros planteamos que como provincias, es que queremos participar de la discusión de la administración de los complejos hidroeléctricos, de cómo va a ser futuro esquema contractual, a quién se entregaría la concesión y por qué plazos, cómo sería la comercialización de la energía y su potencia instalada, sobre los cuales las provincias cobramos las regalías Nosotros planteamos que como provincias, es que queremos participar de la discusión de la administración de los complejos hidroeléctricos, de cómo va a ser futuro esquema contractual, a quién se entregaría la concesión y por qué plazos, cómo sería la comercialización de la energía y su potencia instalada, sobre los cuales las provincias cobramos las regalías

"Queremos que se discuta el nivel de regalías porque desde 2013 a esta parte tenemos un reclamo ambas provincias porque nos han pesificado el valor de la energía, y perjudicado enormemente respecto de los valores a los cuales se comercializa la energía a Cammesa", agregó.

Según 'La Mañana de Neuquén', el mandatario provincial dijo que Neuquén y Río Negro también plantean generación de un fondo que se financie parte de la renta de cada uno de los emprendimientos, destinado a construir obras hidroeléctricas dentro de la misma cuenca, "para que no se repita la situación que cuando el gobierno nacional acumuló deuda con las represas hidroeléctricas, esa deuda luego la destinó al financiamiento de obras de generaron en otras provincias".

Más noticias de Urgente24

Frenada la corrida, es decisivo 'recalibrar' con el FMI

Escándalo en Chubut por búnker narco: De piquetero a dealer

Jorge Remes Lenicov: ¿Por qué no ve una salida como en 2002?

Esta semana estabilizar, luego Sergio Massa buscará acuerdos

Perú militariza sus fronteras por "extranjeros delincuentes"