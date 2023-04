Estatización de hidroeléctricas: Exigen ver la "letra chica"

Pero no fue el único que reaccionó. Según 'La Mañana de Neuquén', Mariano Mansilla, diputado provincial por el Frente de Todos-UNE (FdT) también pidió conocer la "letra chica" de la propuesta de Nación de que las 5 hidroeléctricas –cuyos contratos de concesión vencen entre julio y diciembre- vuelvan a la órbita del estado nacional.

flavia-royon.jpg La novedad trascendió la semana pasada desde la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Flavia Royón. NA.

La novedad había trascendido la semana pasada desde la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Flavia Royón, para que se implemente un esquema de administración entre el estado nacional y las provincias (dueñas del recurso) La novedad había trascendido la semana pasada desde la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Flavia Royón, para que se implemente un esquema de administración entre el estado nacional y las provincias (dueñas del recurso)

En el contexto del año electoral y a causa de la paralización administrativa de algunos ámbitos estatales, Nación había prorrogado por un año los contratos en los aprovechamientos de los complejos hidroeléctricos. Pero hace una semana dio un volantazo, que para las provincias fue "inesperado", según medios provinciales.

Todas las concesiones vencen en el segundo semestre de 2023. Son las de Alicurá, actualmente operada por AES Argentina; El Chocón y Arroyito, a cargo de la firma ENEL Generación; Planicie Banderita, operada por Orazul Energy; y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto Todas las concesiones vencen en el segundo semestre de 2023. Son las de Alicurá, actualmente operada por AES Argentina; El Chocón y Arroyito, a cargo de la firma ENEL Generación; Planicie Banderita, operada por Orazul Energy; y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto

"En un momento nos informaron que les iban a renovar por un año, que es lo que permite el actual contrato de concesión. Ellos dicen que, por el tipo de concesión, como las provincias todavía no están preparadas y Nación no está preparada (para hacerse cargo), iban a renovar un año más. Obviamente no estamos de acuerdo, nos dio una bronca tremenda, pero es lo que nos dijeron", explicó el diputado Mansilla, quien sigue de cerca el trasfondo de las concesiones hidroeléctricas en los ríos Neuquén y Limay, respecto de la primera decisión de Nación, de prorrogar un año más las concesiones de los complejos hidroeléctricos.

La semana pasada desde la Secretaría de Energía de la Nación indicaron que "la línea de acción es que volverían al Estado nacional, pero queremos un esquema para las provincias", y rechazaron la posibilidad de prorrogar las concesiones durante un año, posibilidad que se difundió a principios de este año.

Pero también se evaluaba que el Estado quede con el control de las hidroeléctricas, pero la operación siga en manos de las compañías privadas.

image.png Desde las provincias afirman que los "sorprendió este anuncio que dice que no van a renovar en agosto", y piden ver la letra chica.

Según 'La Mañana de Neuquén', Mansilla dijo que este cambio de postura "nos sorprendió" y que están de acuerdo, pero que necesitan tener detalles de cómo se implementará:

Nos sorprendió este anuncio que dice que no van a renovar en agosto, pero habría que ver la letra chica de ese discurso, porque quizá estaba refiriéndose a que no le van a renovar nuevamente y sí el año este de gracia que pensaban extender. Nos resulta muy extraño que quieran cortarlo ahora y por supuesto es una buena noticia si somos convocados a participar en la administración Nos sorprendió este anuncio que dice que no van a renovar en agosto, pero habría que ver la letra chica de ese discurso, porque quizá estaba refiriéndose a que no le van a renovar nuevamente y sí el año este de gracia que pensaban extender. Nos resulta muy extraño que quieran cortarlo ahora y por supuesto es una buena noticia si somos convocados a participar en la administración

Mansilla fue unos de los que impulsó una suerte de Ley Corta, como la de las concesiones petroleras, pero para las hidroeléctricas, en el Congreso de la Nación. Pero la iniciativa tiene complejidad desde lo político, y depende de los resortes de los partidos mayoritarios.

"No firmemos nada, si no nos apuremos a que nos ofrezcan una limosna, de que nos van a dar dos puntos más de regalías, vayamos por una discusión mucho más seria, que nos lleve un año más; es una pelea un poco más larga, porque si no firma nadie, tampoco van a poder operar las represas que necesitan la convalidación de la Legislatura neuquina y del Ejecutivo provincial", concluyó.

Más noticias de Urgente24

El gobernador sigue internado, pero "pasó bien la noche"

Inteligencia artificial: "No sé si los humanos sobrevivirán"

Top secret: Tiembla Comodoro Py por la base de la AFI en El Dorado

15% indeciso y la dispersión en la Argentina ridícula

Un testigo clave contra la Corte y la hora de los 'lilitos'