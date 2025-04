BCRA y FMI: "Sin intervención" y +US$12.494 millones en reservas

image.png

Según datos oficiales, el BCRA no intervino en el mercado de cambios durante la rueda, lo que indica que el aumento de reservas no respondió a compras netas de divisas en la plaza cambiaria, sino al ingreso directo de fondos internacionales. Según datos oficiales, el BCRA no intervino en el mercado de cambios durante la rueda, lo que indica que el aumento de reservas no respondió a compras netas de divisas en la plaza cambiaria, sino al ingreso directo de fondos internacionales.