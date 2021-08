Ya imaginan un Messi vs. Cristiano Ronaldo en la Ligue 1

Jean-Clair Todibo, ex compañero de Messi en Barcelona: “Estoy muy triste por la afición del Barça. Pero si viene, será increíble para nuestro campeonato ”.

Es enorme la expectativa en la Ligue 1, el torneo profesional de Francia, por el arribo posible de Messi. Es evidente que el campeonato sumaría valor, en especial en los derechos televisivos globales.

Oscar García (entrenador del Reims): “Como hincha del Barça, estoy un poco triste. Pero todos querrán ver L1”.

Niko Kovac (entrenador del Mónaco): “Sería bueno para el campeonato francés y para los equipos de la L1. Es el mejor del mundo. Realmente me gustaría que viniera porque me gusta su forma de jugar ”.

Peter Bosz (entrenador del Lyon): “Es el mejor jugador de todos los tiempos. Si viene, al que ama el fútbol le gustará. Y me gusta el fútbol ... "

Gérald Baticle (entrenador del Angers): “Ilumina los estadios con su clase, sus gestos. La multitud va a los estadios a vibrar con jugadores como él ”.

Franck Haise (entrenador del Lens): "Esta es una excelente noticia para el Campeonato, pero para los entrenadores rivales, un poco menos".

Antoine Kombouaré (entrenador del Nantes): “Para el campeonato francés, eso sería un duro golpe. Para el PSG también ".

Agüero

El delantero argentino Sergio Agüero se lesionó en la sesión de entrenamiento dominical y podría estar entre 2 y 3 meses de baja.

Agüero firmó con el FC Barcelona porque pensaba jugar con su amigo Messi, algo que ahora será imposible.

Por lo tanto, se especula que Agüero, con 2 temporadas por delante en el FC Barcelona, quiere negociar su salida del club.

El Barcelona comunicó que el ex Independiente de Avellaneda, ex Atlético Madrid y ex Manchester City sufre una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha.

Las molestias le impedirán estar a disposición de Koeman hasta el mes de noviembre.

El 'Kun' no asistió a la despedida de su amigo Leo Messi ni tampoco estuvo en la presentación del equipo en el Trofeo Joan Gamper. Al atacante el costaba caminar y apoyar el pie en el suelo y los servicios médicos le recomendaron hacer reposo.