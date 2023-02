El Estado inglés puede matar el éxito de la Premier League

El Manchester City, comprado en 2008 por Sheikh Mansour, de la familia real de Abu Dabi (Emiratos), fue inmovilizado por las autoridades de la Premier League el 06/02, acusado de 130 violaciones de las reglas de financiación del fútbol profesional desde 2009. Pero básicamente es una denuncia: habría inflado artificialmente sus ingresos al aumentar el valor de los contratos de patrocinio, pagando a jugadores o miembros de la dirección con contratos paralelos (Roberto Mancini, entrenador 2009-2013, cobraba 1,6 millón de euros al año… y un contrato de consultor del multimedios Al-Jazeera, por 2 millones de euros, dinero que no procedía del Manchester City y por tanto no estaba incluido en los gastos del club).

De todos modos, la Premier League puede imponer sanciones sin necesidad que el Estado se inmiscuya.

La HISTORIA de la PREMIER LEAGUE

Maldito Estado

El jueves 23/02, después de años de procrastinación, el gobierno británico publicará un Libro Blanco que debería, en principio, sugerir la creación de un regulador del fútbol inglés. Tras 3 décadas de hiperinflación en el gasto de los clubes de la Premier League, se trata de ordenar la situación, algo que le apetece a Le Monde, siempre cercano al socialismo, pero la verdad es que es insólito que el Estado se inmiscuya en estos temas cuando tiene otros riesgos en curso tal como la enorme crisis económico-social que padece el Reino Unido por el fracaso del Brexit.

El año 2023 comenzó con una avalancha de miles de millones en el mundo del fútbol inglés. El viernes 17/02 se presentaron oficialmente 2 ofertas para la toma de control del Manchester United, luego de que sus dueños, la familia estadounidense Glazer, decidieran ponerlo a la venta. El fútbol inglés puede ser un buen negocio para los inversionistas pero Eric Albert quiere más Estado... con su burocracia, limitación intelectual y ausencia de creatividad comercial.

Por el United compiten el multimillonario británico, Jim Ratcliffe, que hizo su fortuna en la petroquímica al frente de Ineos y en el fútbol ya es propietario del OGC Nice francés; y el jeque Jassim Hamad Al Thani, miembro de la familia real de Qatar, presidente de uno de los bancos qataríes, QIB.

La UEFA prohíbe los encuentros en la Champions League entre 2 clubes con el mismo propietario pero Al Thani afirma que no es el mismo accionista del PSG, Qatar Sports Investments.

Precio del Manchester United: 6.000 millones de euros, según medios británicos, aunque no se ha confirmado ninguna cifra oficial.

Guía practica para entender como funciona la Premier League en solo 57 steps

El negocio

El citado Maguire cuenta lo obvio: “La Premier League domina financieramente porque ha sido bien administrada."

Los inversores estadounidenses no son patrocinadores (esto limita su inversión). Y la mayoría de los clubes de la Premier League no pierden dinero.

En 2019, antes de la pandemia de Covid-19, 66% de los clubes obtuvieron ganancias.

En total, los 20 clubes perdieron 155 millones de libras (176 millones de euros), pero 112 millones de las pérdidas fueron del Everton, que intentó un salto de calidad que no tuvo éxito.

Para Maguire, el dominio financiero inglés proviene de una táctica comercial iniciada en la década de 1990:

La Premier League comenzó cediendo sus derechos de transmisión en el exterior por cantidades muy pequeñas. Creó seguidores. Cuando llegó el momento de renovar los contratos, los canales de cable se dieron cuenta de que el fútbol era la cocaína de los suscriptores. Desde entonces, la cantidad de derechos de televisión en el extranjero se ha disparado. Para 2022-2025, estas alcanzarán los 6.000 millones de euros, superando por primera vez a las vinculadas a retransmisiones internas en Reino Unido, en 5.700 millones de euros. La Premier League comenzó cediendo sus derechos de transmisión en el exterior por cantidades muy pequeñas. Creó seguidores. Cuando llegó el momento de renovar los contratos, los canales de cable se dieron cuenta de que el fútbol era la cocaína de los suscriptores. Desde entonces, la cantidad de derechos de televisión en el extranjero se ha disparado. Para 2022-2025, estas alcanzarán los 6.000 millones de euros, superando por primera vez a las vinculadas a retransmisiones internas en Reino Unido, en 5.700 millones de euros.

Además, la Premier League reparte sus ingresos de forma más equitativa entre los clubes que los campeonatos de España, Italia y Francia.

La mitad de los ingresos se reparte a partes iguales entre los 20 equipos, y el resto depende de la clasificación final y la cantidad de transmisiones.

Resultado, el campeonato está relativamente disputado. Sí, el Manchester City ha ganado 4 de los últimos 5 campeonatos, pero 5 clubes diferentes han ganado el trofeo en los últimos 10 años.

El problema, para el resto del fútbol europeo, es que el dominio inglés es gigantesco. En 2011, la facturación de los 20 clubes de la Premier League fue de alrededor de 3.000 millones de libras, mientras que la Bundesliga ingresó 2.000 millones. Hoy la Premier suma 7.200 millones, y el campeonato alemán 3.700 millones, empatado con la Liga española.

Otros casos

El Tottenham Hotspur, el 9no. club con mayor presupuesto en el fútbol europeo, recibió una oferta no solicitada. No estaba en venta. Pero el empresario estadounidense Jahm Najafi, emigrado de Irán a los 12 años, que ha construido un imperio en la Fórmula 1, los deportes extremos y el fútbol portugués, español, belga y alemán, ofrece 3.500 millones de euros, según Financial Times.

La oferta molestó al presidente del club londinense, Daniel Levy: “Estamos en una liga que ve cada vez más dinero de fondos soberanos y consorcios financieros; una liga donde el poder adquisitivo está en manos de unos pocos que dominan el mercado y tienen la capacidad de manipularlo."

Entonces se reflotó lo del Libro Blanco. Hay que detener los ingresos de extranjeros inversores. Lo de 2022 fue una excepción, dicen, cuando el Chelsea FC fue vendido por 2.800 millones de euros (y 2.000 millones de euros en promesas de inversión) al financiero estadounidense Todd Boehly. Todo era posible con tal de expulsar al ruso Roman Abramovich de Londres.

Luego, unos meses antes, el fondo soberano de Arabia Saudí se quedó con el Newcastle United. Eso ya fue irritativo.

El Chelsea acaba de comprar 8 jugadores, por 325 millones de euros, más que todos los equipos de los campeonatos de Italia, Francia, Alemania y España juntos (250 millones de euros).

Esto ya había sucedido en el verano de 2022. Según Deloitte, los clubes de la Premier League gastaron 2.200 millones de euros, 4 veces más que los de la Ligue 1 e igual que la suma de todos los clubes de las 4 grandes ligas (Italia, España, Francia, Alemania).

Intolerable y con el riesgo de que la Champions siga siendo británica.

