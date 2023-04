A su vez, alerta al exgobernador bonarense peronista: "En la interna del FdT, Massa se impone con el 12% sobre Daniel Scioli (8%) y Eduardo “Wado” De Pedro (6%) (pero) JxC se impone como la fuerza más votada en las primarias, con el 31% frente al 26% del Frente de Todos, y los libertarios quedan terceros con el 23%".

Informe_Prensa_Viernes.pdf

Horacio Rodríguez Larreta vs. Patricia Bullrich: Guerra de encuestas

Otro dato importante el face to face fue que "dos tercios de los encuestados señalan que la grieta es un impedimento para la mejora del país. Sin embargo, una mayoría (el 53%) quiere un liderazgo firme y capaz de imponer sus ideas, frente al 40% que se inclina por un liderazgo que genere diálogo y consenso". Allí está ahora trabada la interna del PRO: ir por el lado más dialoguista pero firme como Larreta o ir por el lado más disruptivo, rozando lo antisistema, como el caso de Bullrich.

El director de la consultora Opina Argentina, Facundo Nejamkis, advirtió que "hay una demanda de cambio pero hoy no están encarnada en ningún sujeto con claridad. Es un escenario muy parecido al 2003. Las 3 principales fuerzas -Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza- están promediando la orilla de los 25 puntos. Eso no pasaba desde las elecciones del 2003".

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann al aire de LN+, Nejamkis explicó porqué la sensación es que Bullrich está por encima de Rodríguez Larreta en la conversación pública: "Patricia Bullrich es alguien que genera mucho más entusiasmo y fanatismo entre quienes la siguen. El fenómeno Horacio Rodríguez Larreta genera más distancia con sus votantes".

Cuando vos hacés una encuesta domiciliaria, aparece una Argentina menos fanática. No quiero decir que sea mejor ni la correcta. Contestan menos fanática. Entonces, aparecen mejor posicionados aquellos dirigentes moderados contra los que representan más intensidad Cuando vos hacés una encuesta domiciliaria, aparece una Argentina menos fanática. No quiero decir que sea mejor ni la correcta. Contestan menos fanática. Entonces, aparecen mejor posicionados aquellos dirigentes moderados contra los que representan más intensidad

" Cuando vos llamás por teléfono, la mayoría de la gente no atiende. ¿Quiénes sí atienden? Los que tienen más ganas y motivaciones de exteriorizar ese voto o esa opinión. Esos son más fanáticos. Después, también puede pasar que el entorno en el cual uno se mueva, te determine que haya gente más cercana a un candidato o a otro. Por ejemplo, si vos vivís en ciertos barrios de CABA, probablemente te digan que no conocen a nadie que vote a Cristina Kirchner. En cambio, si vas a La Matanza, en ruta 3, San Justo, probablemente encuentres muchos votantes de Cristina Kirchner que te digan que no conocen a nadie que vote a Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta", comparó.

Más contenido en Urgente24

"Elecciones Anticipadas Ya": Convocan marcha en el Obelisco

¿Golpe de mercado? El dólar blue explotó a $475

Acusan al BCRA de convertir a la Argentina en puerto sucio

Alberto Fernández: Delirio total y memes de Robert De Niro

Multas en CABA: Cómo reclamar para no pagarlas