Javier Milei, Walt Disney y Mickey Mouse en noche de Rosario

Imposible no comparar a la juventud que asistió, en forma espontánea, a la convocatoria para escuchar a Milei, con las 2 movilizaciones que acaba de realizar el Frente de Todos para intentar dirimir sus discrepancias internas, una de la CGT y el Movimiento Evita con la excusa del 'Día de la Militancia' peronista, o sea 'albertista'; y la otra de La Cámpora, o sea 'cristinista', con el argumento del 'Día de la Recuperación de la Democracia'. En Rosario no hubo efeméride mediante y, tal como se dijo antes de que llegara Milei, "hace 2 años esto hubiese sido imposible en esta ciudad". Algo más: no hubo nada clientelar, ninguna recompensa, ningún empleo presente ni futuro en el Estado ni el señuelo de visitantes extranjeros ilustres.

https://twitter.com/U24noticias/status/1470715003401429001 La previa a Milei en Rosario con una chicana local aL espacio Ciudad Futura. pic.twitter.com/Mi6JXWzZ9L — Urgente24.com (@U24noticias) December 14, 2021

Walt Disney

El ritual de las presentaciones de Milei se refiere al dólar, la inflación, el salario, la deuda y los impuestos. Pero en esta ocasión era diferente porque lo habían atacado durante toda la tarde por estar ausente de la presentación del ministro Martín Guzmán ante la Cámara de Diputados para presentar un proyecto de Presupuesto 2022 que Urgente24 ya ha considerado una burla a la sociedad argentina.

https://twitter.com/ziberiaI/status/1470657311173750789 Que horror que Milei no fue a discutir números con analfabetos y delincuentes en el Congreso en lugar de liderar a 40.000 personas en Rosario para ser presidente en el 2023 pic.twitter.com/JRXHbuIuHc — Ziberial (@ziberiaI) December 14, 2021

La denominada por Milei 'casta política', se unió para afirmar que él es un irresponsable, que incumple con sus deberes como legislador, que el faltazo era inadmisible, etc. etc. En La Libertad Avanza todos saben que Milei fue candidato porque para disputar el poder hay que ingresar al 'Sistema' pero también que una precandidatura presidencial no se construye sentado en una banca en el Congreso, y de eso se trata el proyecto en que se encuentran empeñados todos quienes lo acompañan. No han levantado sus voces para carecer de opción en 2023 y terminar votando a Juntos por el Cambio, que aborrecen casi más que al Frente de Todos.

En este contexto, Milei dedicó su 'clase'

a responderle a sus detractores,

a cuestionar el proyecto de Presupuesto de Martín Guzmán,

a criticar el modelo de acuerdo con el FMI que propone Guzmán,

a marcar las contradicciones del presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce;

a reivindicar "al maestro" Juan Carlos De Pablo;

a citar a Keynes para intentar demostrar que Guzmán es un mentiroso; y

cerrar reiterando que las opciones en danza son todas anticipatorias de mayor descontento social 2022.

https://twitter.com/agustinromm/status/1470546241243140097 “Se puede tener voz, pero no se puede tener voto. De nada sirve estar calentando una silla. Mejor contarle la verdad a la gente y acá estoy para hablar con ustedes”

- @JMilei pic.twitter.com/nkSV1AtSak — Agustín (@agustinromm) December 14, 2021

Por supuesto que todo es polémico: desde la cantidad de asistentes hasta la decisión de Milei de desafiar a sus colegas legisladores. Pero hay un concepto que Urgente24 comparte: si el llamado 'acuerdo político' será el proyecto de Presupuesto 2022, el rumbo es horrible porque el texto es una vergüenza con sus pronósticos de inflación, de tipo de cambio y la falta de consistencia con la tasa de interés internacional que paga la Argentina por el riesgo-país. En verdad, estas deformaciones vienen de arrastre, de los días de quien Urgente24 siempre consideró el iniciador del actual proceso inflacionario, Roberto Lavagna. En días de Néstor Kirchner, ambos legitimaron enviar al Congreso proyectos de Presupuesto 'truchos' -y los legisladores lo aceptaron, una irracionalidad- porque así generaban excedentes extrapresupuestarios que asignaban en forma caprichosa gracias a la cesión extraordinaria de facultades que el Legislativo hacía al Ejecutivo.

Desde entonces, los ministros de Economía y los jefes del Ejecutivo menosprecian el Presupuesto como eje transparente de cualquier gestión para horror de, por ejemplo, legisladores estadounidenses que no admiten un gasto que no se encuentre especificado y votado por el Congreso. El Estado no puede dar el ejemplo de la ausencia de planificación y de incumplimiento de las leyes porque erosiona la credibilidad institucional. Es cierto que semejante exactitud en el cálculo puede realizarse en sociedades de economía estable, lo que ha perdido la Argentina desde Duhalde / Kirchner / Lavagna (¡justo 20 años atrás empezó la hecatombe!), pero de todos modos un acuerdo montado sobre un exceso o quizás una burla, nunca podrá lograr un resultado exitoso.

Es obvio que Milei está esperando que JxC termine aprobando el proyecto de Presupuesto del FdT para lanzar una vez más su denuncia, que ya anticipó en Rosario, "la casta política está pactando una mierda que preparó el vago e ignorante de Guzmán con números de septiembre que no actualizó". Y los presentes ululaban "Guzmán la c....a de tu madre".

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1470705799991382017 El acto de Javier Milei en Rosario fue una masacre y destruyó el presupuesto de Guzmán, ahí sí, frente al pueblo, y no en una comisión ridícula del Congreso con un debate arreglado. Galera López Murphy y Calaca Roja Espert se mueren de envidia y pagan difamadores contra Milei. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) December 14, 2021

Ahí apareció la figura de Walt Disney, el de 'La Cenicienta' y 'Fantasía'. Milei bautizó "Walt Disney" a Guzmán porque dice que el ministro hace "dibujos" (por el proyecto de Presupuesto) pero rescató que Disney lo hacía para entretener a la gente y Guzmán lo hace para "joderle la vida a los argentinos".

Y de Guzmán Walt Disney pasó al 'dólar Mickey Mouse', tal como lo llamó al dólar oficial, afirmando que el Mickey Mouse de Guzmán es "una rata de mierda que nadie quiere".

Es probable que algunas de las explicaciones sobre el valor de la moneda, la tasa de interés internacional y Adam Smith hayan resultado un poco difíciles de seguir a esa velocidad para algunos de los presentes, pero ninguno se movió de su lugar hasta el final. Hábil, cada tanto, Milei metió un "soretes" o "ignorantes de mierda" o "burros atorrantes" que siempre ayuda a generar empatía en un público hostil hacia todos los políticos y sus gerentes.

Milei agradeció a los organizadores pero los organizadores agradecieron a Carlos Maslatón y su socia de la vida, Mariquita Delvecchio. Desde el escenario se gritó "Proceda", una frase que caracteriza al citado simpatizante de La Libertad Avanza.

Ahora vendrá Córdoba, y en la agenda hay inclusive un par de presentaciones en el exterior. Mientras tanto

¿qué harán los promotores del Presupuesto 2022? ¿Podrán demostrar que la economía registra algo más que un burdo rebote 2021? ¿Podrán crear empleo más allá del arrastre estadístico? ¿Cuál será el factor de ajuste del déficit fiscal? ¿Qué hará JxC con todo eso? ¿Durará este encantamiento de la juventud con Milei? ¿Cuánto podrá trascender a los jóvenes? ¿Qué lanzará 'el Sistema' para obstaculizarle el ascenso a Milei?

Es evidente que Milei los presiona desde un flanco y dice que no cambiará esa decisión.