Del juicio a CFK a la oportunidad de Sergio Massa

Obviamente CFK no puede declararse culpable. Por ese motivo, el 'lawfare' era la gran estrategia no jurídica sino política, que fracasó. CFK conoce la realidad del 'lawfare' tanto como abogada como ex legisladora y ex Presidenta. Pero no encontró otra opción favorable a sus intereses. De alguna manera, el caso de CFK encuentra problemas similares a los de Milagro Sala, más allá de Gerardo Morales.