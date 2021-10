Trío fatal: Qué dice la astrología sobre el Wandagate

"La China Suárez es pisciana -explicó Fernández-. Lo pisciano es romanticismo puro. Yo no es que la defienda a la China ni mucho menos pero hay como una falsa inocencia, como una sensación de Peter Pan, de cuentos de hadas. Hay como una realidad paralela en donde ellos viven, y ella en un punto cree que bueno, se enamora, manda mensajes, ¿el tipo está casado con nueve pibes? Bueno, yo qué sé... Hay algo de ella, de Piscis que es como de vivir en un mundo de fantasías permanentemente. No es en vano esto de David Bisbal, Nicolás Cabré... No diferenciar la realidad de la ficción. ¿Me enamoré de Cabré en la novela? Y bueno, me enamoro en la vida real. ¿Me enamoré de Bisbal en un videoclip? Y bueno, me enamoro en la vida real. Yo entiendo que están todos muy enojados con la China y dicen 'qué mala que es' pero no es mala, en un punto entiendo que hay mucha gente enojada pero Piscis tiene esto, es así".