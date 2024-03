'Como el mar' y apuntes sobre la batalla cultural

El único atisbo cultural de la derecha fue Bernardo Neustadt, autor de una simplificación del discurso que resultó más exitosa que los largos editoriales de Mariano Grondona. Pero ni Neustadt ni Carlos Menem pudieron consolidar sus logros, tal como lo demostró la derrota menemista de 2003.

Los Kirchner sí apostaron por la guerra cultural, para diferenciarse de Eduardo Duhalde, y lograron hasta reescribir la historia contemporánea argentina y sobrevivir 21 años después.

Mauricio Macri subestimó el tema y quedó fuera de combate. Javier Milei no parece entender de qué se trata. La batalla cultural no se pelea con 'trolls'. Es algo más complejo. Batalla cultural no es agredir al otro. Y tampoco es sólo mirar hacia adentro, también se pelea hacia acuerda. Recuerdo en los '80, cuando Mino Carta, en la época de 'Senhor', explicaba el interés de que Rede Globo vendiera a China y Angola sus teleteatros para así luego intentar exportarle heladeras y otros electrodomésticos con los que el público ya estaría familiarizado porque eran los que usaban sus 'referentes culturales'.

El péndulo

El gran error argentino es la historia pendular. La convertibilidad no estaba mal, lo que se había desfasado era el 1 a 1, que no era lo mismo. Pero dispuestos a terminar con el 1 a 1 se arrasó con la convertibilidad. Todo es blanco o negro.

El Estado no es malo en sí mismo. Que los dirigentes argentinos abusen del Estado exige imponer transparencia y eficiencia pero no su destrucción. Y menos convertirlo en botín de algunos privados, tal como sucede con Milei.

Que en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) hayan ocurrido irregularidades no supone eliminar el INCAA sino castigar la corrupción y que no vuelva a suceder.

Desconocer que el INCAA puede contribuir a un fomento positivo del cine argentino es no entender de qué tratan las batallas culturales.

Joseph Raymond McCarthy persiguió a medio Hollywood pero Hollywood le ganó la batalla a él y también a Richard Nixon, a George Bush y a Donald Trump.

"La reconcha de la lora"

Esto viene a cuento de que antes de que comenzara la proyección de 'Como el Mar' en el Cinemark Palermo, Zoe Hochbaum, Sofía Gala Castiglione y Nicolás Gil Lavedra insistieron a los presentes en que hay un cine argentino "de la reconcha de la lora", que se puede exportar y que es negativo que no lo entiendan las autoridades.

Lo más interesante de la producción de OrcaFilms es haber logrado el apoyo de Uruguay Audiovisual y de Uruguay Natural para el proyecto cinematográfico que, luego de pasar por varios festivales, terminará en la pantalla de Star+ (Disney).

ACAU (Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay) tiene el Programa Uruguay Audiovisual (PUA) para promover el desarrollo del sector audiovisual en Uruguay.

Uruguay Natural es la campaña del Ministerio de Turismo de Uruguay.

El presidente Luis Lacalle Pou hizo algo más: el reintegro impositivo a las filmaciones en Uruguay, con lo cual llamó la atención de mucha producción audiovisual argentina.

Por cierto que muy inteligente. No la ven, del otro lado del Río de la Plata.

Embed - COMO EL MAR | Tráiler Oficial | Star Distribution

La película

Es una 'road movie' dirigida por Nicolás Gil Lavedra -hijo de Ricardo Gil Lavedra, ex camarista federal y presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal-, coescrita y coprotagonizada por Zoe Hochbaum, también coprotagonizada por Sofía Gala Castiglione -hija de Moria Casan y mucho mejor actriz que su madre-, y la interminable Carmen Maura, ahí va la película a la cartelera local.

Ya ganó el 1er. premio del Festival de Cine Iberoamericano Miami 2024, en el rubro Panorama Latino. No es un melodrama convencional. Aborda la familia, la identidad y las segundas oportunidades. Somos algo más que gente. Somos individuos.

En breve habrá otras competencias porque está producida con ese objetivo que diferencia a las películas 'prestigiosas' de las 'taquilleras'. Es cierto que lo óptimo es sumar ambas condiciones pero, tal como escribió un poeta uruguayo (Mario Benedetti). "Uno no siempre hace lo que quiere / pero tiene el derecho de no hacer / lo que no quiere."

