Con respecto al proyecto de reconstrucción de Mariupol hasta el año 2035, el mismo fue encargado por el Ministerio de Construcción de Rusia y desarrollado por una entidad federal llamada Instituto Unificado de Planificación Espacial, según lo indicó el medio ruso Meduza.

En dicho documento oficial del Ministerio de Construcción ruso se proponen ciertas directrices y objetivos en Mariupol:

Reconstrucción de casas particulares y edificios, y nueva edificación de apartamentos de tipo prefabricado.

Reedificación de la Catedral de la Protección de la Santísima Virgen, el centro cultural Azovstal, Plaza del Teatro y el Teatro Dramático, bombardeados por el ejército del Kremlin.

Creación de empleo en sectores de alta demanda.

Restauración y reconstrucción de la infraestructura de transportes y de servicios públicos

Restauración de áreas naturales y medioambiente; implementación de tecnología de fabricación amigable con el ecosistema; paisajismo y mejoramiento terrenal.

Construcción y reparación de 105 jardines de infancia, 92 escuelas y 19 centros de salud.

A su vez, el proyecto del ministerio ruso sostiene la intencionalidad de crear y reemplazar unos 2,24 millones de metros cuadrados de viviendas para fines de este 2022 y 2,76 millones de metros cuadrados adicionales para el 2025. Asimismo, otros 2,5 millones de metros cuadrados más de viviendas para 2030 y 1,25 millones de metros cuadrados para 2035.

image.png

En relación a la creación de empleos en sectores de alta demanda, los planificadores de la administración rusa calculan que un 23% de los próximos puestos laborales en Mariupol estarán en los sectores de metalurgia, ingeniería mecánica, procesamiento de alimentos y productos químicos. Mientras que un 18%, en términos de dichos especialistas, trabajaran en el rubro sanitario-medicinal, servicios sociales y actividades de atención residencial. Otro 17% en el sector público y la defensa; y un 8% en “actividades científicas y técnicas incluyendo las del campo del derecho y la contabilidad, arquitectura y diseño e investigación y desarrollo científico".

De igual manera, un 11% de los puestos de trabajo corresponderían a arte, deporte, recreación y entretenimiento. Esto es, actividades de transporte acuático, almacenamiento y mensajería.

No obstante, un experto de planificación urbana bajo condición de anonimato, brindó su opinión acerca de la viabilidad del Programa de Reestructuración en Mariupol al medio de noticias Village: “Este documento, que se hizo sin la participación de la comunidad de la ciudad, no puede llamarse un plan maestro. Según todas las apariencias, el verdadero propósito del documento no es el desarrollo estratégico a largo plazo, sino algo muy específicamente táctico: ocultar rápidamente las huellas de la guerra en el centro y pintar una imagen alegre en un pequeño trozo de la ciudad. No para los residentes de la ciudad, sino para los espectadores”, dijo el especialista.

WhatsApp Image 2022-10-14 at 14.48.01 (1).jpeg

