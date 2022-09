Vladimir Putin reconoció soberanos a Kherson y Zaporozhye

Estos decretos son indispensables para el paso siguiente este viernes 30/09: la incoorporación a Rusia de 4 nuevos territorios: las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Kherson y Zaporozhye.

La región de Zaporozhye, como sujeto de la Federación Rusa, tendrá a Melitopol temporariamente cumpliendo las funciones de la capital de la región. "La capital de la región después de la liberación volverá a ser ser su centro regional Zaporozhye", dijeron en Moscú.

Pentágono

En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que los Estados Unidos, junto con sus aliados, están discutiendo la expansión del apoyo militar a Ucrania, incluido el entrenamiento de soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“Estamos discutiendo con nuestros aliados nuevas medidas para apoyar a Ucrania en sus esfuerzos por proteger el territorio, y continuaremos haciéndolo”, dijo Austin.

Además de entrenar a soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Estados Unidos y los aliados de la OTAN planean ayudar al ejército ucraniano en cuestiones de logística y suministro de armas adicionales.

Anteriormente, The New York Times informó que el Pentágono está creando una nueva sede para gestionar Ucrania desde Alemania, así como para sistematizar el apoyo a los miembros de la OTAN entre los países de la Unión Europea.

Se especifica que unos 300 efectivos estadounidenses participarán en la misión militar, que tendrá lugar en Wiesbaden, Alemania, en el cuartel general del Ejército estadounidense en Europa. Así, Estados Unidos quiere formalizar los procesos que se vienen dando desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania.

Investigación

Por otra parte, Putin se reunió con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso para discutir "un tema vital para nosotros": la organización de la movilización parcial. Él destacó que se cometen muchos errores durante el procedimiento.

“Hay casos en que médicos, especialistas altamente calificados en otras profesiones, y con muchos años de experiencia, en vez de servir donde realmente se les necesita y para lo que están preparados, por ejemplo, en los hospitales, son enrolados como fusileros motorizados. ¿Para qué? Y los voluntarios que ellos mismos, sin citación, acudieron a las oficinas de registro y alistamiento militar, y son muchos, están siendo devueltos. Supuestamente no cuentan con las especialidades militares necesarias”, dijo Putin.

“Todo esto, sin alboroto, con calma, pero rápidamente, en detalle, a fondo, debe resolverse”, dijo.

Apareció información de que las oficinas de registro y alistamiento militar entregaron por error citaciones a hombres sin cédula militar, que no tenían especialidades, que no habían prestado servicio, no habían pasado un examen médico y no tenían aptitud para ser llamados, al menos en la primera ola.

Putin pidió al Fiscal General que respondiera de inmediato a los informes de irregularidades durante la movilización parcial: “Le pido al Fiscal General que responda con prontitud ante cada denuncia".

En el punto de concentración en la región de Novosibirsk, comenzaron las clases de instrucción y metodología en todas las disciplinas del entrenamiento de combate con ciudadanos movilizados de varias regiones de Siberia, informó el servicio de prensa del Distrito Militar Central.

“Se imparten clases de instructor-método con el personal de las unidades en todas las disciplinas del entrenamiento de combate: entrenamiento táctico y especial, entrenamiento especial, instalación de equipos de reconocimiento, equipos de comunicaciones, voladura de minas, topografía militar y otros”, dice el informe.

El servicio de prensa señaló que el entrenamiento de los movilizados está dirigido por personal militar experimentado y, en un futuro próximo, los ciudadanos reclutados pasarán los estándares para disparar y lanzar granadas.

