Marcelo Tinelli desconoció su fracaso en América TV: "Yo lo levanté"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/teleavisador/status/1805344639202795562&partner=&hide_thread=false HABLÓ TINELLI DE SUS ESPECIALES EN TV



"Lo hicimos de apuro, casi sin editar"

"No anduvo bien de rating porque no tuvimos casi ni promoción"

"Me levanté yo solo el programa"

"Cuando uno viaja genera mucho resentimiento y odio"pic.twitter.com/TmdrvIM76y — Teleavisador (@teleavisador) June 24, 2024

Luego, el conductor de El Bailando sumó otro inconveniente que tuvieron para hacer su programa en suelo estadounidense: "El jueves nos dice Conmebol, claramente, que no podíamos ingresar bajo ningún aspecto. Es más, intentamos ir a cubrir la práctica de la Selección al estadio en el día que fueron a hacer el reconocimiento de campo y nos sacaron".

"Nos dijeron que los complicábamos y que no podíamos hacerlo bajo ningún aspecto, ni subir a una cancha ni poner imágenes del partido en vivo porque no teníamos los derechos. Entonces para subirlo desde un teléfono, para hacer lo que hacemos en el Instagram, me pareció que no daba calidad televisiva. De hecho creo que hubo dos radios y dos streamings sancionados y no sé si un canal de televisión", precisó el mítico conductor.

Algunas horas más tarde, Tinelli replicó tales dichos en un móvil con A la tarde, magazine conducido por Karina Mazzocco. "Todo el mundo me escribía, me dicen: 'Fuiste tapa de un diario'. Me pareció raro que salió en todos lados y en algunos con saña", afirmó.

No tengo dudas que genera envidia o resentimiento cuando uno viaja, pero yo soy una persona que no guarda rencor y nadie lo levantó, yo mismo lo levanté porque no tuvimos material de la cancha, pero sentí mucho ensañamiento No tengo dudas que genera envidia o resentimiento cuando uno viaja, pero yo soy una persona que no guarda rencor y nadie lo levantó, yo mismo lo levanté porque no tuvimos material de la cancha, pero sentí mucho ensañamiento

Beto Casella chicaneó a Marcelo Tinelli: "Se te va achicando con el tiempo"

Marcelo Tinelli volvió a estar en el ojo de la tormenta después del levantamiento de su nuevo programa de entrevistas por América TV. Tras el mano a mano con Lionel Messi, Beto Casella opinó del encuentro y el presente que atraviesa Tinelli, lanzando picantes comentarios hacia su colega: "Huele a cancelación".

Casella sostuvo que no le alegra el momento que está pasando el conductor, al que definió como una "especie de decadencia".

tinelli.jfif Marcelo Tinelli a los 60 años, con sus amigos.

Luego, el conductor de Bendita TV expresó. “Es curioso que un tipo que creó tanto contenido durante 30 años, se le ocurra que las andanzas de dos muchachos por Estados Unidos, por la calle vayan a tener mucho público ”, respecto a su programa fallido con su primo El Tirri.

Casella aseguró que los dueños del canal están enojados con Tinelli. "Pareciera tener una sucesión de malas decisiones”, deslizó en referencia al gerente de América TV.

“Tengo la impresión de que Marcelo, hoy no puede poner ninguna condición. Ese es el tema. El pito se te va achicando, viste, con el tiempo. A todos nos pasa ”, disparó sin filtro.

Para luego arremeter contra el conductor: “Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación".

--------

Más contenido en Urgente24:

Hackearon el Twitter de Marcelo Bonelli y expuso sospechas: "No descarto nada"

Escándalo: Pedro Brieger acusado por acoso sexual y C5N analiza despedirlo

El emotivo edit que le armó FIFA a Messi por su cumpleaños