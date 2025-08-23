Rosario Central 0 vs Newell´s 0: El clásico del interior más esperado

Live Blog Post

Lo que hay que saber (dónde verlo, árbitro e historial)

Es importante recordar que este encuentro, al ser un clásico, es interzonal. Por lo que ambos equipos están en zonas diferentes.

Newell´s tiene 6 puntos en la zona A y está fuera de los playoffs mientras que Rosario Central, llegó a este encuentro con 7 unidades y dentro de los 8 mejores.

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: José Carreras

Estadio: Gigante de Arroyito.

