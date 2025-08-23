urgente24
Rosario Central 0 vs Newell´s 0: El clásico del interior más esperado

Rosario Central recibe a Newell´s en el Gigante de Arroyito. Primer clásico desde la vuelta de Ángel Di María.

23 de agosto de 2025 - 17:05

EN VIVO

Empezó el partido

Rosario Central y Newell´s ya juegan el clásico de Rosario

Salen los equipos a la cancha: enorme recibimiento para Rosario Central

Formaciones de Rosario Central y Newell´s

Rosario Central

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan

image

Newell´s

Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Martín Fernández; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Lo que hay que saber (dónde verlo, árbitro e historial)

Es importante recordar que este encuentro, al ser un clásico, es interzonal. Por lo que ambos equipos están en zonas diferentes.

Newell´s tiene 6 puntos en la zona A y está fuera de los playoffs mientras que Rosario Central, llegó a este encuentro con 7 unidades y dentro de los 8 mejores.

  • Hora: 17.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: José Carreras
  • Estadio: Gigante de Arroyito.

En cuanto al historial, actualmente, Rosario Central está arriba en el historial con 20 partidos ganados de diferencia y se trata de un récord. En total, ganó 97 veces, por encima de los 77 de Newell's. Mientras tanto, empataron en 103 ocasiones.

El banderazo de Newell´s

Como en casi todas las previas al clásico de Rosario, Newell´s Old Boys realizó su típico banderazo

