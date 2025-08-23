Rosario Central 0 vs Newell´s 0: El clásico del interior más esperado

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan
Newell´s
Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Martín Fernández; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
23-08-2025 16:51
Lo que hay que saber (dónde verlo, árbitro e historial)
Es importante recordar que este encuentro, al ser un clásico, es interzonal. Por lo que ambos equipos están en zonas diferentes.
Newell´s tiene 6 puntos en la zona A y está fuera de los playoffs mientras que Rosario Central, llegó a este encuentro con 7 unidades y dentro de los 8 mejores.
Hora: 17.30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Darío Herrera
VAR: José Carreras
Estadio: Gigante de Arroyito.
En cuanto al historial, actualmente, Rosario Central está arriba en el historial con 20 partidos ganados de diferencia y se trata de un récord. En total, ganó 97 veces, por encima de los 77 de Newell's. Mientras tanto, empataron en 103 ocasiones.
23-08-2025 16:50
El banderazo de Newell´s
Como en casi todas las previas al clásico de Rosario, Newell´s Old Boys realizó su típico banderazo
