Fuerte denuncia del vice de River por el gol fantasma ante Boca

"Romero la saca desde adentro. (Juan Pablo) Belatti -asistente número 1 en el partido-, juez de línea mundialista, marcó la mitad de cancha y el árbitro validó el gol. Podemos discutir, pero para mí no hay dudas que hay gol", apuntaló Villarroel.

image.png El argumento de River tiene que ver con el porqué de la rectificación del VAR si no había pruebas que demuestren que no fue gol. La terna arbitral explica que no había evidencia concluyente de que la pelota traspasó la línea de meta.

La mano derecha de Jorge Brito prosiguió su razonamiento: "Esto es un hecho manifiesto. Si escuchás los audios, los jugadores de Boca estaban pidiendo un foul, no están viendo si entro o no entró. De hecho, Falcón Pérez les aclara que estaban revisando si entró o no entró. Después, la cara de Romero es elocuente, es de resignación porque sabe que fue gol".

Por último, pidió que se mejoren las condiciones tecnológicas en el fútbol local: "Sé el esfuerzo que hace la AFA en la inversión en el VAR, lo que digo es que hay tecnología en el mundo que podemos incorporar para que esto funcione mejor".

image.png Ignacio Villarroel, vice de River, apuntó contra el referato en Radio Continental este lunes 22 de abril, día posterior al Superclásico.

"Demichelis tiene todo el respaldo nuestro, sin dudas. Vemos cómo se está trabajando desde hace un año y medio y los resultados. Martín está trabajando muy bien, confío mucho en el plantel y en Demichelis. Se perdió un partido, eso no va a modificar un trabajo a largo plazo", expresó Ignacio Villarroel.

En esa línea, reconoció que no es sencillo llenar los zapatos de Marcelo Gallardo, predecesor de Micho.

"La historia de River es enorme, y por supuesto que los ocho años de Gallardo fueron muy exitosos. El momento en que asume Martín no es fácil, mucha gente pensaba que iba a ser muchísimo más difícil de lo que fue agarrar la conducción de River después de eso".

image.png Miguel Borja festeja su gol. Martín Demichelis algo le dice. (NA).

