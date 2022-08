Rodrigo De Paul estalla contra TN y le piden "concentración"

"Falso, una más y van... Hasta qué punto son capaces por un click" escribió Rodrigo De Paul en su cuenta personal de Twitter, citando un posteo de TN (Todo Noticias), en donde el propio medio titula "Aseguran que Rodrigo De Paul está arrepentido y quiere volver con Camila Homs: 'Me la mandé'". El ex Racing no dejó pasar la situación y salió a desmentir un artículo que causó revuelo desde el momento de su publicación.