Qatar 2022: El verdadero ganador de Francia vs. Argentina

dep"¿Quién gana una final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina? Qatar": pregunta y respuesta de Josué Robinsonr y Jonathan Clegg en The Wall Street Journal. Esto se trata de Europa vs. Sudamérica (¡Por fin! Luego de Rusia 2018, con final sólo europea). UEFA vs. Conmebol. Lionel Messi vs. Kylian Mbappe. Qatar 2022 se cierra con casi una final doméstica del PSG parisino, club propiedad de Qatar Sports Investments, un fondo de inversiones creado en 2005 en Doha. Podría afirmarse que es el Mundial soñado por los jeques: la final es de entrecasa.