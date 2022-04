Novak Djokovic, contra la rusofobia y la organización

En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos a The Championships 2022 (...) Si las circunstancias cambian materialmente entre ahora y junio, lo consideraremos y responderemos en consecuencia, comunicaron el sitio web del torneo, en relación a la exclusión de rusos y bielorrusos En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos a The Championships 2022 (...) Si las circunstancias cambian materialmente entre ahora y junio, lo consideraremos y responderemos en consecuencia, comunicaron el sitio web del torneo, en relación a la exclusión de rusos y bielorrusos

Según varios medios, esta medida podría extenderse a los otros tres torneos del Grand Slam que quedan por disputar en 2022, aunque la Federación Internacional (ITF) haya prohibido a los equipos de los dos países participar en la Copa Davis y en la Copa Billie Jean King (antigua Fed Cup), competencias ganadas por los equipos rusos en 2021.

image.png Daniil Medvédev, tenista 2° del mundo, se quedará afuera de Wimbledon por ser ruso. (Noticias Argentinas).

Novak Djokovic

Quien se expresó en esa línea, fue Novak Djokovic, respaldando a los tenistas y manifestando su descontento con la organización tenística.

Siempre he condenado la guerra, siendo yo mismo un niño de la guerra, pero no puedo apoyar la decisión del torneo de Wimbledon, que considero que es una locura, declaró a la prensa después de su debut en el Abierto de Serbia Siempre he condenado la guerra, siendo yo mismo un niño de la guerra, pero no puedo apoyar la decisión del torneo de Wimbledon, que considero que es una locura, declaró a la prensa después de su debut en el Abierto de Serbia

Y agregó: "Los jugadores de tenis, los deportistas no tienen nada que ver con lo que pasa. Nunca es bueno cuando la política se mete en el deporte".

El Grand Slam que se desarrolla en Inglaterra, será el primer campeonato de tenis que prohíbe la participación a los tenistas de estos dos países. No podrán estar en el torneo que se juega del 27 de junio al 10 de julio. La decisión adoptada por el All England Lawn Tennis Club (AELTC) ha sido criticada por la ATP y WTA. Es la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que hay jugadores vetados por motivos de nacionalidad. En aquel entonces, los jugadores alemanes y japoneses habían sido excluidos.

"Sé cuánto trauma emocional deja. En Serbia todos sabemos lo que pasó en 1999. Los Balcanes hemos tenido muchas guerras en la historia reciente. Sin embargo, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon, creo que es una locura", cerró Novak Djokovic.

image.png Novak Djokovic defendió a los tenistas rusos y bielorrusos excluidos del Wimbledon.

