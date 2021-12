Barcelona compró a un figura por 65 millones de euros (¿?)

Situación económica y financiera marcada por un patrimonio negativo y en situación de quiebra contable,

Una deuda y compromisos futuros cifrados en 1.350 millones de euros, con una necesidad urgente de refinanciación,

Un flujo de caja operativo nulo, con dificultad para pagar las nóminas; incumplimientos generalizados de los ratios financieros, limitando la inscripción de nuevos jugadores y la toma de decisiones,

Instalaciones deterioradas y un Camp Nou en situación precaria; el proyecto Espacio Barça infravalorado y con graves carencias, y

Falta de gobernanza y control interno, que dificultaba el control y la gestión de la Entidad.

image.png En octubre de 2021, FC Barcelona informó un pasivo de 1350 millones de euros.

Bajo las órdenes de Josep María Bartoemu, expresidente del Barcelona la masa salarial creció un 61%, los gastos de gestión un 56% y los costes financieros un impactante 600%. Además, entre junio de 2018 y marzo de 2021, la deuda neta llegó a los 514 millones de euros, sobre todo por la compra de jugadores, cifrada en 306 millones. En lo inmediato, durante la temporada 2020/21, el Barcelona perdió 481 millones de euros, contó diario Olé.

Y ahora, quienes sufren el abismo del barcelonismo son los propios jugadores. Más allá de las decepciones y los sinsabores deportivos, los futbolistas del Barcelona no recibieron los regalos de Navidad que suelen percibir por parte del club. La pésima actualidad financiera no lo permitió.

Antes, aprovechando el convenio con algún patrocinador, el plantel se llevaba algún obsequio -la mayoría eran objetos de alta tecnología y última generación-. Ahora, según informó el diario AS, el plantel no recibió presentes del Barça, dado que no hay suficiente dinero como para gastar en obsequios y todo lo que se percibe es destinado a pagar deudas.

image.png El plantel del FC Barcelona no recibió las cajas y regalos navideños que suelen hacerles llegar. Las deudas mandan.

De todas formas, FC Barcelona sorprendió con el fichaje de Ferran Torres. El atacante valenciano de 21 años llega al club catalán desde Manchester City. Su pase le costará a la entidad "culé" unos 55 millones de euros, más otros 10 millones en variables, según indicaron los medios catalanes.

El fichaje de Ferran Torees resulta extraño por varios motivos.

El jugador es una gran promesa de Pep Guardiola para Manchester City,

El propio futbolista tenía contrato hasta 2027,

Apenas jugó 2 temporadas en el conjunto inglés,

Es llamativo tal gasto de dinero por parte del Barcelona, teniendo en cuenta los niveles económicos que hoy maneja.

Ferran Torres es representado por Leadebrock Sports, una agencia de valenciana de futbolistas. Uno de sus hombres más cercanos es Héctor Peris, quien representa a otro jugador del FC Barcelona también, Pedri González.

Además, en la despedida de Sergio 'Kun' Agüero (15/12), quien estuvo presente fue el mismo Pep Guardiola. Más allá de la estrecha relación que ambos mantuvieron por la cercanía en el Manchester City, Guardiola se llevó algunos flashes en su regreso al Camp Nou.

Desde un primer momento, Gaurdiola se mostró a favor del fichaje de Ferran Torres por el Barcelona.

"Siempre tengo la sensación de que cuando el Barcelona y el Real Madrid llaman a la puerta es difícil decirles que no. Quiero felicidad en mis jugadores. Si no está contento, debe irse. No somos un club donde los presidentes y directores ejecutivos digan 'no, tienes que quedarte'”.