Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D

Karina Milei encabeza las reuniones con legisladores electos de La Libertad Avanza para afrontar la agenda parlamentaria de extraordinarias. Uno de los temas es la reforma laboral que puso en guardia a sindicatos y opositores, pero no hay proyecto y Javier Milei pidió que se deje de hablar del tema y se borren las referencias al mismo.

El presidente Javier Milei se reunió con los legisladores nacionales electos por LLA y les pidió que borren todas las referencias a la reforma laboral. Les explicó que todas las medidas y cambios que se harían en la legislación laboral y que circulan y se debaten en los medios de comunicación son cosas viejas, que el único texto válido en su momento era lo contenido en la denominado Ley Bases –algunas medidas fueron frenadas por los sindicatos en los tribunales donde incluso les dieron la razón- pero incluso esas propuestas quedaron viejas.

Tras el pedido de Milei a los legisladores y a fin de que quede claro el mensaje y la conducta a seguir, Urgente24 tuvo acceso al mensaje de Whatsapp que empezaron a recibir todo los legisladores libertarios este miércoles (5/11): “Estimados mb dias ! Recién terminamos reunión con el Presidente Javier Milei y nos informó a todos que ese borrador que está dando vueltas ES NULO. La modernización Laboral es un proyecto que aún no se dío a conocer y será comunicada a su debido momento porque esta en analisis y desarrollo todavía. Pero nos aclaró que ese borrador que circula viene de ley de bases y quedo SIN EFECTO. Por lo que les solicito eliminar de todos lados ese borrador y no circularlo más xq no es VALIDO. Muchas Gracias. Fuerte abrazo y mb jornada para todos y !!!”

