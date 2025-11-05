Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D

5 DE NOVIEMBRE DE 2025. Empieza el "tira y afloje" entre las provincias y la Casa Rosada de cara a las reformas que el oficialismo plantea para las extraordinarias del 10 de diciembre en el Congreso. Con la nueva configuración de bancas, los gobernadores entablarán conversaciones con el nuevo equipo político que intentará lograr la suma de apoyos para empujar los cambios legislativos en torno al régimen laboral, el Presupuesto 2026 y otros proyectos clave en la búsqueda de resultados concretos.
Internacionales: Justicia de Bolivia ordena liberar "inmediatamente" a la expresidenta Jeanine Áñez (anula su condena) y 1er alcalde musulmán de Nueva York (Zohran Mamdani)
- El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia contra la expresidente Jeanine Áñez y ordenó liberarla de inmediato. Un fallo que coincide con la actual transición de gobierno hacia la presidencia de Rodrigo Paz, que sepulta décadas de gobiernos del MAS. VER NOTA
Nueva York, la ciudad de las luces, de la diversidad lingüística y de la moda, pero también de la marginalidad y el consumo en las calles, ahora tiene a su primer alcalde musulmán, Zohran Mamdani, de 34 años, un dirigente de la izquierda del Partido Demócrata, que le acaba de ganar la "pulseada" a Donald Trump en las urnas de este martes .
Mamdani, de ascendencia ugandesca y quien se autodefine como un socialista demócrata, se coronó de gloria al obtener el 50,4% de los votos, frente al 41,6% de Andrew Cuomo (respaldado por Donald Trump) y el 7,1% de Sliwa (candidato republicano), convirtiéndose en el alcalde más joven de la historia y el primer alcalde musulmán de Nueva York. VER NOTA
