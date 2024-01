Milei se debate entre la tolerancia social, el Congreso y los tribunales

El DNU fue enviado por el Ejecutivo al Congreso. Allí debe ser tratado por una comisión bicameral que aún no fue conformada. Los senadores ya fueron designados, pero una disputa en Diputados entre el oficialismo y Unión por la Patria por los lugares que les corresponde a cada uno traba la constitución del cuerpo de 16 legisladores. Esta pulseada termina siendo funcional a los intereses de la Casa Rosada, que tiene como estrategia principal que el DNU nunca sea tratado y así, por default, quede ratificado. De todos modos, necesita la negativa de ambas cámaras para que cese su vigencia.

En cuanto a la ‘Ley ómnibus’, el principal punto de rechazo opositor es la delegación al Presidente de facultades del Congreso. Milei no quiere ceder en ese punto. Lo cree vital para que su gestión tenga norte. Está dispuesto, en cambio, a conceder otras modificaciones, como la que consiguieron Ignacio Torres, gobernador de Chubut -a instancias de los mandatarios patagónicos- y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en relación a la ley pesquera. También desde el bloque de La Libertad Avanza anticipan modificaciones en el artículo que de forma totalitaria demanda autorización para que 3 personas o más se reúnan en la vía pública. "Tengo dos hijas y mi señora, ya cuatro no vamos a poder caminar por la vereda. Seguramente se modificará si lo tenemos que hacer", declaró Oscar Zago, jefe de los diputados libertarios, admitiendo lo absurdo de esa pretendida modificación.

Milei quiere la ley sancionada para cuando concluya el período de sesiones extraordinarias, el 31/01. En Diputados podría llegar al recinto el 25/01, lo que deja apenas 6 días para que, en caso de tener media sanción, llegue al Senado, sea debatido en comisiones y luego se vote en el hemiciclo. Los tiempos son ajustados, pero en el Gobierno dicen que no extenderán las extraordinarias. Si el proyecto no sale del Congreso como quiere, Milei ya amenazó con llevar adelante una consulta popular, creyendo que la ciudadanía apoyará sus iniciativas como antes lo apoyó en el balotaje. Podría ser un arma de doble filo: si el humor social adquiere rasgos negativos porque las mejoras económicas no llegan, le será difícil al Ejecutivo escindir el paquete de reformas de su propio prestigio, transformando ese eventual plebiscito en uno sobre la marcha del Gobierno, adelantando esa instancia prevista para 2025.

"No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias"