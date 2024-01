Dólar como eje: Especial foco en la brecha y el CCL

image.png

Además de las razones expuestas anteriormente, es posible que la tasa real negativa esté contribuyendo a impulsar los dólares financieros. Con la tasa real del plazo fijo (ex post y sin referencia ex ante, dado lo desactualizado que quedó REM noviembre) en -88,2% anual (suponiendo una inflación del 30% en diciembre), no sorprende que los inversores vean al dólar como un refugio de valor en un contexto de alta nominalidad y sin tasas atractivas en pesos.