Caracas no es París ni Nueva York (¿quién apaga la luz?)

"El país más seguro de América del Sur es Uruguay, según el Índice de Paz Global. Por tanto, puede ser una buena idea empezar visitando Montevideo, la capital de Uruguay. Tiene una población de 1,3 millón de personas y crece rápidamente. Tiene un ambiente relajado, un clima magnífico y acceso a hermosas playas. También se ha convertido en una ciudad con fuertes instituciones sociales. Aunque los delitos violentos son poco comunes, es importante que las personas oculten sus pertenencias valiosas para evitar ser víctimas de delitos de oportunidad."

"Chile tiene la calificación más alta N°2 en el Índice de Paz Global (detrás de Uruguay). Santiago de Chile es una ciudad muy diversa, de 8 millones de habitantes. Sin duda, Chile ha tenido una buena cantidad de protestas durante los últimos años, pero Santiago sigue siendo muy seguro."

Citizens’ Council for Public Security and Criminal Justice, un think tank con sede en México, coincide con el ranking de World Population Review: