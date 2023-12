Unesco reconoce a Caracas como ciudad creativa de la música

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como Unesco, reconoció a Caracas como ciudad creativa de la música, un reconocimiento que llega justo días después de que el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas juveniles e infantiles de Venezuela alcanzara su primer Latin Grammy con la obra Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus.