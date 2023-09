El peronismo y una canción para los tiempos difíciles

Quien mejor parece entender esto es Axel Kicillof. El gobernador bonaerense, que busca su reelección, habló días atrás de la necesidad de que el peronismo genere un nuevo "carácter de época" y prescinda de discursos y propuestas "nostálgicas" que ya no entusiasman. "Vamos a tener que componer una nueva canción", sintetizó. Lo primero que se deduce de ese discurso es la presunta admisión de que la elección presidencial estaría perdida. Porque esa "nueva canción" no se compondrá en los 50 días que restan hasta los comicios de octubre. Kicillof, que estuvo en Tucumán, parece estar proponiendo una renovación que sería forzada por una temporada con el peronismo fuera de la Presidencia y que -insinúa- podría encabezarla él mismo, dado que sus posibilidades de reelección en la provincia son mayores. A algunos en el kirchnerismo -y las miradas apuntan a Máximo Kirchner, rival del gobernador- no les gustó esta sugerencia que implicaría correr a Cristina Kirchner de la conducción. Eso debe haber motivado que inmediatamente el gobernador haya salido a aclarar que la Vice sigue siendo la jefa del movimiento. Tan a las apuradas fue la corrección Kicillof no reparó en lo desubicado de haber dado ese discurso en un jardín de infantes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPol_Arg%2Fstatus%2F1699490274332811389&partner=&hide_thread=false #Elecciones | Axel Kicillof hizo un llamado a ampliar el electorado de cara a los comicios de octubre: "Va a haber que componer una nueva canción". pic.twitter.com/E96RAn2bMY — Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2023

Si un sector del peronismo ya avizora la derrota en manos de Milei, en JxC no tendrían por qué ser más optimistas. Los sondeos registran las dificultades de Patricia Bullrich de retener los votos de Horacio Rodríguez Larreta, lo que le estaría impidiendo meterse en un balotaje. Peor aún: la candidata parece haberle cedido demasiado protagonismo al economista Carlos Melconian, cuya irrupción mediática no estaría capitalizando. Bullrich también hizo en estos días una fuerte diferenciación de Mauricio Macri al pedir que JxC deje de ser cautivo de los movimientos del exPresidente. Fue una jugada riesgosa: la candidata lo necesitaría para conservar un núcleo duro del PRO.

JxC espera una inyección anímica con los resultados de las elecciones en Santa Fe, Mendoza y Chaco. La primera provincia celebra los comicios este domingo. El cambiemita Maximiliano Pullaro, gran ganador de la primaria local, se consolida como favorito. La encuesta de CB consultora le adjudica un 43% de intención de voto, 20 puntos de distancia sobre el peronista Marcelo Lewandowski, el delfín del gobernador Omar Perotti. Perotti y Pullaro tienen una coincidencia: en un balotaje votarían por Javier Milei si sus candidatos originales (Bullrich en un caso y Massa en el otro) no llegaran a esa instancia. También en esa provincia el libertario fue el más votado en agosto.

cb-santafe.jpg Fuente: CB Consultora.

Milei se convirtió, tal como definió el consultor Facundo Nejamkis, en el centro del sistema político. Los movimientos del resto de los jugadores se resuelven en función de los del libertario. Ya sea para refutar sus propuestas económicas o cuestionar sus posicionamientos políticos. Qué capacidad tienen esas críticas, sean de sus adversarios, del CELS, de los curas villeros o de la influyente revista The Economist, de torcer la voluntad del elector, es algo que deberá probarse. Milei atraviesa un momentum. La última encuesta de CEOP, una firma históricamente ligada al kirchnerismo, arroja que sólo el líder de La libertad avanza tiene un saldo positivo en el diferencial de su imagen.

ceop-imagen.jpg Fuente: CEOP.

