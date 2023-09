Javier Milei y el cierre de la grieta: dolarización no

Así las cosas, aunque resulte curioso y hasta imposible, en un contexto en el que la dirigencia política no puede ni siquiera legislar para la sociedad por no lograr ponerse de acuerdo en temas urgentes como -por ejemplo-, la Ley de Alquileres, Javier Milei logró que en el debate sobre la dolarización el oficialismo y la oposición -a excepción de los libertarios- coincidan en que no es viable ni se podrá aplicar en un país como Argentina. Lo mismo piensan algunos expertos en la materia, con quienes Urgente24 dialogó para entender sus posturas en contra de las ideas del liberal y actual diputado nacional.

En esa línea, el economista y titular del Centro de Economía Política (CEPA), Hernán Letcher, consideró que la dolarización tal y como la propone Javier Milei "es absolutamente imposible de implementar", dijo en diálogo con U24.

"Es pulverizar los salarios y pérdida del poder adquisitivo"

"Él -por Milei- planteó que la dolarización se haría a 730 pesos, eso implicaría reemplazar por dólares sólo la base monetaria, es decir, el dinero que tenemos en nuestras billeteras", situación que según Letcher implicaría tres cuestiones:

- No hay 10.000 millones de dólares para reemplazar esa base monetaria "con lo cual el tipo de cambio más bien sería cercano a 1.000", explicó el experto.

- Implicaría utilizar el oro y las divisas que tiene Argentina para respaldar los depósitos en dólares que existen hoy. "En la práctica esto significaría que si yo voy a buscar mis dólares al banco no estarían o me dan un bono, o en el peor de los casos, me impiden sacarlos", agregó el director del CEPA. Quien alegó que ocurriría la misma situación con los depósitos en pesos.

- Si eventualmente se quisieran reemplazar los 20 billones de pesos que representan los depósitos en pesos de la gente, el tipo de cambio ya no sería de 730, sino -siempre según estimaciones de Letcher- de al menos 3.600 pesos por dólar "y probablemente con un nivel de endeudamiento de 50 mil millones de dólares. Incluso, Diana Mondino dijo que para dolarizar se necesitan 90 mil millones de dólares, así que ellos mismos reconocen esta cuestión", agregó el experto.

hernan-letcher.jpg Hernán Letcher, economista y director del CEPA.

En ese contexto, el economista dijo también que los efectos en la práctica de la dolarización "significaría pulverizar el salario de los trabajadores".

"Si hoy el salario promedio neto está en 320.000, significa unos 900 dólares en el oficial y 450 dólares en el paralelo, se pulverizarían a unos 60 o 70 dólares en caso de dolarizar, con la consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo... El arranque de la dolarización es con una pérdida sustancial nunca conocida en la historia argentina, incluso peor que en el 2001, de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores", sentenció.

"Es una pésima idea, no hay reservas suficientes"

Para tener otra visión al respecto, el economista y director de EPyCa Consultores, Martín Kalos, analizó, en diálogo con Urgente24, la propuesta de dolarización de Javier Milei, idea que catalogó como "pésima para cualquier país" pero sobre todo para la Argentina.

"La dolarización es una idea nefasta, es una muy mala idea para cualquier país y en particular en este momento de la economía argentina", dijo convencido Kalos, quien posteriormente describió algunos motivos por los cuales la propuesta del líder de LLA no sería viable:

martin-kalos.jpg Martín Kalos, economista y director de EPyCa Consultores.

En el corto plazo no hay reservas suficientes para dolarizar a un tipo de cambio razonable, "entonces cualquier cosa que quieras hacer en torno a una dolarización implica primero una devaluación brutal, pero brutal", y en ese sentido opinó sobre el argumento de Milei de que el tipo de cambio -al día de hoy- sería de 730 pesos por dólar.

"El argumento que esgrime Milei es correcto conceptualmente y dice que la dolarización se puede hacer a un tipo de cambio de mercado. Ok; pero ¿cuál es ese tipo de cambio de mercado? El dice hoy sería 730, que es el contado con liquidación, el problema es que hoy ese contado con liquidación es 730 en el marco de un régimen cambiario y monetario con cepo, con un montón de demanda latente, reprimida, entonces no es lo mismo si asume Milei y cumple con la liberalización del mercado cambiario; salvo que Milei vaya a sostener el actual régimen con cepo y todo, cosa que no creo que pase", desarrolló a U24 el director de EPyCa Consultores.

Siguiendo su explicación, Kalos consideró que se debe sincerar respecto a cuál es el tipo de cambio de mercado en el escenario de Milei Presidente. "Sería un juego de oferta y demanda que si uno mira la cantidad de pesos que hay en la economía, y la cantidad de dólares que hay en la economía y los que podrían llegar a entrar -dólares- con las cosas que dice Milei", argumentando así que un dólar a este tipo de cambio libre con ese escenario "no bajaría de 5.000 pesos por dólar... y probablemente se acerque más a 10.000 pesos por dólar. Ese es el tipo de cambio al cual se dolarizaría".

Por otro lado, Kalos consideró que no se debe renunciar al peso, ya que la Argentina "no tendría ni voz ni voto" en la Reserva Federal de los Estados Unidos.

"Por qué renunciaríamos a una herramienta válida y que todo el mundo usa de política monetaria y cambiaria -se preguntá el economista-. El argumento que se usa es que hasta acá la hemos usado mal... pero se soluciona con una consolidación fiscal que reduzca el déficit, que se puede hacer de manera inteligente o de manera bruta, eso hay que discutirlo, dejando por supuesto de usar la emisión monetaria como fuente de financiamiento única y absoluta", consideró el economista.

Asimismo, explicó que todo lo referido a circulación monetaria y tasa de interés, dejarían de ser decisiones de la Argentina y pasarían al poder de los Estados Unidos. "Estados Unidos no va a tomar su decisión de tasa de interés considerando lo que le conviene a Argentina, toma su decisión considerando lo que le conviene a ellos y quedaríamos atados a la política monetaria de EEUU... es una forma extrema y exagerada, porque Argentina no tiene ni voz ni voto en la Reserva Federal de los Estados Unidos", reflexionó.

En ese contexto, Kalos agregó un último punto y que consideró central: Salir de la dolarización es muy difícil.

"Los países que se han dolarizado, muestran que cada vez que han pensado en salir, por ejemplo Ecuador, les cuesta mucho encontrar la forma porque hay que reinventar una moneda nacional, volver a ponerla de alguna manera en competencia con el dólar, sin mucha referencia en ese momento de nada. Entonces, en la práctica es muy difícil salir de la dolarización. Es una medida extrema que te deja sin herramientas de política monetaria y cambiaria, de política económica, donde estás entonces renunciando a política soberana, de la cual es muy difícil salir y que además en el corto plazo es empobrecedora y genera inflación en dólares. Por todos esos motivos, creo que dolarizar es una muy mala idea para Argentina", sentenció.

“Generaría una crisis similar a la del 2001”

Por último, el economista y diputado nacional de Evolución Radical, Martín Tetaz, también explicó a Urgente24 las razones por las que considera que la dolarización es "una pésima idea" y que generaría una crisis similar a la del 2001.

tetaz2.jpg Martín Tetaz, economista y diputado nacional de JxC.

"La dolarización plantea tres problemas. El primero de ellos y el más importante de todos es que es una pésima idea que no le conviene a Argentina y que le generaría una crisis similar a la crisis del 2001. El segundo problema es que obviamente es difícil dolarizar, es difícil desde el punto de vista de los problemas para dolarizar sin dólares. Cómo hacés para dolarizar sin dólares, a qué tipo de cambio dolarizás. Y el tercer problema es que requiere de una mayoría parlamentaria que hoy no está. Nadie en el Congreso de la Nación está de acuerdo con dolarizar. Por lo tanto, no tiene chance de ser realidad. Estamos discutiendo una cuestión que no va a ocurrir", describió Tetaz a U24.

Al mismo tiempo, el dirigente del radicalismo consideró que si la Argentina tuviera que emigrar a otra moneda "en todo caso tendríamos que ir a la moneda de Brasil, que tiene mucho más que ver con nosotros, que crece ahora mismo al mismo ritmo que crecemos nosotros, que tiene mucho más que ver con nosotros".

"No tiene ningún sentido ir a la moneda de Estados Unidos. Sería atarnos a un yunque. Es como ir a comprarse ropa con un tipo que juega en la NBA y vos vas al mismo lugar. Mirá, te va a quedar todo grande. No va a andar nada bien", cerró.