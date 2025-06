Economía insiste en que "hay V marcada": el Plan irá a las urnas en 120 días

Live Blog Post

3 días para las elecciones en Santa Fe: El guiño político de Mauricio Macri

Santa Fe se prepara para las elecciones del próximo domingo. En la recta final, Mauricio Macri apareció para dejar un mensaje a los rosarinos donde expresó su apoyo a Carolina Labayru, candidata a concejal de Unidos (Maximiliano Pullaro). Por medio de un video, el expresidente pidió el acompañamiento del electorado y destacó el trabajo conjunto dentro del espacio oficialista.

"Hola Rosario, quería mandarles un saludo en este mes tan especial y pedirles que el próximo 29 de junio acompañemos a Caro Labayru, a Anita Martínez y al gobernador Maxi Pullaro", sostuvo. Posteriormente, remarcó: "Estoy convencido que Unidos es el mejor equipo para seguir transformando la ciudad".

El mensaje concluyó con una arenga que hace referencia al lema del espacio político: "Es con la U. Les mando un abrazo muy grande".

Este miércoles, Labayru cerró su campaña respaldada por el gobernador santafesino y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Durante su discurso, la candidata le dejó un mensaje directo a la militancia: "Vamos a dejarlo todo, porque no se trata solo de ganar, se trata de no volver atrás. No queremos que vuelva la Rosario con miedo que tantas vidas nos costó".