7 Días de Guerra pero lo importante para Argentina son los dólares insuficientes

Ya fue la Marcha por CFK. Ahora el peronismo debate puertas adentro cómo sigue su relación con Javier Milei pero, en particular, con su base militante que luce dispuesta a ganar la calle, y es su 'poder de fuego'. 7 días ya de guerra entre Israel e Irán. Tel Aviv intenta acelerar el capítulo bélico -que es lo único que sabe hacer Benjamin Netanyahu- mientras en Europa y en USA hay quienes promueven un acuerdo nuclear específico con Irán, que es lo que reclama Urgente24 desde hace tiempo. Donald Trump es un enigma, probablemente para él mismo también. La agenda de Argentina debe regresar a la economía. Los libertarios festejan triunfos que sus críticos no perciben o desconocen. Sólo las urnas definirán qué sucede con la opinión pública integrada por ciudadanos / consumidores / contribuyentes / usuarios / electores. Sin duda que aumentando ingresos brutos como Maximiliano Pullaro no gana nada la oposición. Es demasiado básico el santafecino. El problema central es que la demanda de dólares es mayor en el 2do. semestre al 1er. semestre: eso es tradicional en la Argentina y mientras el riesgo país no baja (además), hay advertencias sobre esa oferta / demanda que Milei y su equipo subestiman. Luego, pocos creen que "está todo bien" con el FMI. Vamos al VIVO matutino del jueves 19/06/2025: