"Ya no están más": La China Suárez tomó esta decisión y apuntan a Mauro Icardi

Desde que la China está con Icardi, sus amigos íntimos desaparecieron. Mauro habría pedido más intimidad, y ella está aceptando distanciarse de su círculo habitual.

Según contó la panelista Cora Debarbieri en A La Tarde (América TV), desde que está con Icardi "el entorno no está". Y no es porque se hayan peleado, sino porque a Mauro no le cerraban algunas personas del círculo íntimo de la actriz. “Al parecer, él le manifestó incomodidades con Juan Manuel y Carolina”, tiró la panelista. El último evento donde se los vio juntos fue en Pascuas, en la casa del jugador. Después de eso, nada más.