Patricia Bullrich vuelve a marcar territorio en Rosario con un guiño político

image.png El operativo de seguridad fue lanzado en diciembre de 2023, a pocos días de la asunción de Maximiliano Pullaro.

Elecciones en la mira

Continuando con su agenda, a partir de las 15.30, la funcionaria compartirá actividades con Juan Pedro Aleart, candidato a concejal por LLA, quien fue el más votado individualmente en las PASO del pasado 13 de abril. Cabe recordar que fue el elegido por la propia Bullrich. Además, Romina Diez, referente del espacio en Santa Fe, también será partícipe.

La actividad tendrá un claro perfil proselitista y se difundirá principalmente por redes sociales, en sintonía con la estrategia comunicacional que caracteriza a LLA.

Esta no será la primera vez que Bullrich se muestre junto a los candidatos libertarios: ya lo hizo en abril, días antes de las primarias, cuando recorrió la ciudad, se juntó con las fuerzas federales y respaldó de manera pública a Aleart, tanto para la Convención Constituyente del departamento Rosario como para el Concejo Municipal.

Dentro de diez días los santafesinos volverán a votar. Es que el 29 de junio serán las elecciones generales para la renovación parcial del Concejo municipal de Rosario y en otros 59 municipios de la Provincia. Mientras que se elegirán autoridades ejecutivas en 19 intendencias, 5 por primera vez en su historia, y en las 300 comunas

El último domingo de junio se votará para renovar 13 bancas del Concejo rosarino. Mientras que en el departamento Rosario se elegirá por primera vez intendente en el reciente designado municipio de Alvear.

Esa misma situación se dará en Teodelina, Villa Minetti, Helvecia y San José de la Esquina. También habrá elecciones ejecutivas en Roldán, Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán y Armstrong junto a otras diez ciudades que están desajustadas del calendario electoral.

La presencia de Bullrich se inscribe en un momento clave para LLA, que busca consolidarse como alternativa en el escenario político local. Además, refuerza el mensaje de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en una ciudad que ha sido epicentro de políticas de seguridad a nivel nacional.

Día de la Bandera ¿sin funcionarios nacionales?

Todo parece indicar que la presencia de la ministra de Seguridad será temporal, ya que tiene planeado emprender su regreso a Buenos Aires el mismo día, por lo que no se quedará para el acto central del Día de la Bandera. Tal lo anticipó Urgente24, Javier Milei tampoco estará en el Monumento y aún no hay confirmaciones oficiales de si vendrá algún funcionario nacional. La expectativa recaía en que Bullrich podría ser la cara visible. No obstante, no será así.

Desde Casa Rosada agradecieron la invitación pero aseguraron que el Presidente no repetirá la postal del año pasado junto a Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes sí liderarán el evento.

En cambio, Milei encabezará un evento propio en la Ciudad de Buenos Aires. El acto presidencial está previsto para las 11 en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, donde el mandatario estará acompañado por integrantes de su gabinete. Así lo ratificó su vocero presidencial, Manuel Adorni.

