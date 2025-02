Criptos en Argentina: Take Over hostil de Tether sobre Adecoagro

La cripto fue acusada de "relación poco clara" con el intercambiador de criptomonedas Bitfinex, de iFinex Inc. (Islas Vírgenes Británicas), y David Gerard, citado por The Wall Street Journal, opinó: "(...) es una especie de banco central del comercio de criptos... [sin embargo] no se comportan como cabría esperar de una institución financiera responsable y sensata".

Tether comenzó a incubarse en 2012, con un documento técnico de JR Willett para crear una criptomoneda llamada Mastercoin, impulsada por la hoy llamada Fundación Omni, idea de Brock Pierce, luego cofundador de Tether, junto a Craig Sellars. Más tarde se sumó Reeve Collins, se instalaron en Santa Mónica (California, USA), y a su emprendimiento llamaron 'Realcoin' pero luego fue Tether.

mariano bosch.jpg Mariano Bosch, CEO de Adecoagro.

La empresa argentina

Adecoagro es liderada por su cofundador y CEO, Mariano Bosch, asistido por el financiero Emilio Gnecco.

Es una empresa productora de alimentos y energías renovables que sólo en la Argentina tiene más de 70.000 hectáreas en producción agrícola y ganadera. Pero se ha expendido a Brasil y Uruguay. Su cotización en la Bolsa de Nueva York supera los US$ 1.100 millones.

En el mercado agropecuario trascendió cuando le compró a los Perez Companc unas 75.000 hectáreas propiedad hasta entonces de Pecom Agropecuaria.

Luego se hicieron agroindustrial con la compra de plantas de producción de lácteos en Chivilcoy (Buenos Aires) y Morteros (Córdoba), y las marcas Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles, que eran de SanCor.

Además, es un productor líder de arroz, con una cadena integrada verticalmente desde la genética a la comercialización del arroz industrializado con operación de 4 molinos (San Salvador, Frank, Mercedes, Molinos Libres) y 2 molinos en Uruguay (Melo y Paso Dragon). Su producción es de 78.000 toneladas. Su marca de arroz es Molinos Ala (un share de 18% del mercado). En Brasil siempre unas 193.000 hectáreas de caña de azúcar, produciendo etanol (biocombustible) y energía renovable.

Tether ingresó a Adecoagro en septiembre 2024 invirtiendo US$ 102 millones en Acciones Ordinarias que en ese momento eran casi 10% del total. Ahora, una operación por definirse.

