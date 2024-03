Kate Middleton anuncia oficialmente que tiene cáncer

En el video de este viernes (22/03), Kate expresó que tanto ella como William habían necesitado tiempo para comunicarle a sus hijos, George, de 10 años, Charlotte, de ocho, y Louis, de cinco, del diagnostico de la enfermedad. Justo el día de hoy inician en Gran Bretaña las vacaciones de Semana Santa.

image.png Princesa de Gales revela que tiene cáncer y está en quimioterapia

"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", dijo Kate.

“Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, agregó.

El Palacio de Buckingham le dijo a la BBC que la princesa de Gales comenzó la quimioterapia a finales de febrero.

Buen semblante en medio de la quimio

Desde un banco en los jardines de Windsor, Kate habló dos minutos y 16 segundos. Su mensaje fue filmado el miércoles por la BBC y divulgado este viernes. Fue clara, concisa y sólo en un momento le cambió su semblante: cuando puntualizó del 'shock' que fue el diagnóstico para ella y su familia.

En su discurso del video, la princesa de Gales, la favorita de la familia real de parte de la ciudadanía, inició con palabras de agradecimiento a todas las personas que le habían mandado mensajes de apoyo.

Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida

image.png Kate, princesa de Gales

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, explicó.

Kate Middleton contó que les dijo a sus hijos que ella sanará el cáncer. “Como les he dicho; Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, aseveró.

“Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, dijo.

Desde la cirugía abdominal de enero, la princesa de Gales, Kate Middleton, no ha sido vista en público y crecen las especulaciones: enfermedad de Crohn, internación psiquiátrica o divorcio en puerta.

image.png

La princesa de Gales, Kate Middleton, la favorita de la dinastía Winsor entre los británicos, no se ha exhibido en público, no se sabe de su real paradero ni tampoco se ha pronunciado en redes sociales desde su cirugía abdominal de enero. Y ahora, la clínica donde estuvo internada, The London Clinic, denunció un intento de 'hackeo' del historial médico de la alteza.

Y la reciente fotografía ‘fake’ de la familia real publicada por la propia cuenta oficial del Palacio de Kensington generó aún más especulaciones y teorías conspirativas de las que abundan en redes sociales porque se evidenció que la instantánea había sido retocada por inconsistencias en las terminaciones y manos de los niños.

image.png La foto de la discordia: la imagen de Kate Middleton ¿fue tomada de la tapa de una revista?

Luego desde la cuenta oficial de los Reyes, confirmaron que tal foto había sido 'editada' por la propia princesa de Gales —supuesta aficionada a las fotografías—, y ello propició más incredulidad de parte de la ciudadanía y el mundo que ahora especulan sobre qué oculta la Corona británica.

En medio de este run run social y el divague de los 'conspiranoicos', apareció un video, publicado por periódico inglés The Sun, que muestra a una Kate más delgada y sonriente caminando junto a William a las afueras de un mercado; pero parte de la prensa británica especula que sería "una doble" o que es una imagen vieja por cierto adornos de fondo de Navidad.

ESTO NO HA HECHO MAS QUE EMPEZAR



Hace un rato publicabamos el que es posiblemente el primer video en el que se veia "supuestamente" a Kate Middleton. Pues bien, gente que tiene acceso a programas de mejora de la calidad de imagenes han pasado la… pic.twitter.com/z4nF217mB3 — _Mystery_ (@mysteryorigin) March 18, 2024

The London Clínic abre investigación por intento de hackeo del historial de Kate Middleton

Este martes (19/03), el diario británico Daily Mirror informó que “al menos un miembro del personal habría sido sorprendido tratando de acceder” al historial médico de Kate Middleton. En tal clínica, The London Clínic, ingresó el pasado 11 de enero, y según los datos oficiales, estuvo 13 días internada tras una operación abdominal programada.

“Este es un fallo de seguridad mayúsculo y un daño terrible para la reputación del hospital, dado su historial inmaculado tratando a la Familia Real”, le dijo una fuente extraoficialmente al periódico. Las autoridades del nosocomio se contactaron con el Palacio de Kensington para informarles que ya habían abierto una investigación formal.

Rumores de enfermedad de Crohn, divorcio o internación psiquiátrica

El 14 de febrero de 2023, los tabloides británicos publicaron de un supuesto ‘affaire’ entre el príncipe William y la marquesa de Cholmondeley, lady Rose Hanbury, al publicar una foto borrosa de ambos de la alta alcurnia en un bar.

La teoría de infidelidad de parte de Williams con lady Hanbury surgió por la amistad de ambas parejas, que además eran vecinos de la propiedad de la realeza Anmer Hall, en el condado de Norfolk.

image.png William con lady Hanbury.

También la periodista de la BBC, Helen Wade, especula que el hermetismo se debe a una enfermedad autoinmune que estaría atravesando Kate Middleton y que la llevó a una colonoscopía (bolsa de materia fecal por fuera del cuerpo), por lo que no se muestra en público por ello.

image.png El Príncipe y la Princesa de Gales, con el Duque y la Duquesa de Sussex detrás de ellos, después de presentar sus respetos durante el funeral de la difunta Reina Isabel II en el Westminster Hall en septiembre de 2022.

La periodista se refirió a la enfermedad de Crohn, que es una patología provocada por el propio sistema inmune y que ataca a los tejidos del aparato digestivo: sus síntomas son úlceras en la pared abdominal y sangrado abundante. Otra hipótesis es que la princesa de Gales estaría atravesando un problema de salud mental que requirió su hospitalización en un neuropsiquiátrico.

