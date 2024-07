Guerra por 1er ministro: Emmanuel Macron lo retiene y la izquierda busca sucesor

En ese sentido le pidió a Macron que reconociera su derrota ya que algunos diputados macronistas no lo han hecho en todas partes y menos los republicanos

También le recordó que la única razón por la que la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen no logró mayoría absoluta “es porque llamamos al frente republicano en la segunda vuelta y al sacrificio de nuestros candidatos" .

La izquierda prometió que se propondría esta misma semana el nombre de un primer ministro con la intención de que sea el elegido por Macron.

¿Quién será el próximo primer ministro?

No hay ningún candidato obvio para reemplazar a Attal. La realidad es que la izquierda no estaba preparada para gobernar y aún no tiene un primer ministro creíble. Salió vencedora, pero no tiene líder, ni mayoría, ni objetivos comunes ni un programa. Y ahora encima hay una guerra abierta para buscar al sucesor de Attal.

Urgente24, advirtió que la agrupación formada por El Partido Socialista (PS), Los Verdes, los Comunistas y Francia Indomable (LFI), reunidos por el agitador de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, aún no tenían un líder cuando dejaron a atrás su guerra fratricida para unirse contra Le Pen y decidieron postergar esa delicada elección.

El problema de Francia es que no suele tener parlamento sin un partido dominante. Macron podría buscar un acuerdo con la izquierda moderada para crear un gobierno. Un acuerdo podría adoptar la forma de una alianza informal y laxa que probablemente sería frágil.

Y los líderes del Nuevo Frente Popular ya están presionando a Macron para que dé a su alianza la primera oportunidad de formar Gobierno y proponer un primer ministro que comparta el poder con él.

Si no consigue llegar a un acuerdo, Macron podría nombrar un impopular gobierno de expertos no afiliados a partidos políticos que se encargaran del trabajo diario de mantener en funcionamiento el país.

Varias personalidades de la izquierda, entre ellas Olivier Faure, Fabien Roussel y François Hollande, ya han excluido repetidamente al extremista Jean-Luc Mélenchon como posible jefe de gobierno y al ex presidente socialista François Hollande, según Le Monde.

image.png Guerra fría en la izquierda para elegir el nombre del primer ministro.

Jean-Luc Mélenchon, líder de la extrema izquierda Francia Insumisa (LFI), el mayor partido del bloque izquierdista NFP, dijo que el primer ministro Gabriel Attal “tiene que irse” y que la izquierda francesa está “listo para gobernar”. Sus correligionarios lo descartan por su postura radical y divisiva.

Una fuente cercana al entorno de Macron se preguntó en diálogo con Reuters: "La pregunta que vamos a tener que hacernos esta noche y en los próximos días es: ¿qué coalición es capaz de alcanzar los 289 escaños para gobernar?".

Según la analista Rym Momtaz en diálogo con The Guardian, Francia corre el riesgo de llegar a un punto muerto político con un parlamento sin rumbo y un presidente debilitado y aislado.

“El NFP podría conservar su unidad, a pesar de las tensiones internas, y lograr obtener el apoyo del ala izquierda de Ensemble (coalición fundada por la mayoría presidencial liderada por Emmanuel Macron), lo que le permitiría formar gobierno. Si Ensemble mantiene su unidad y llega a un acuerdo con el partido conservador Les Républicains (LR) y los centristas independientes, también podría formar gobierno”.

Otros analistas dicen que los mercados están alarmados por la incertidumbre y estancamiento político en Francia ya que, si bien el NFP es el mayor grupo parlamentario con 182 escaños, no tiene ninguna posibilidad de formar gobierno y puede dividirse rápidamente entre su componente más radical, la Francia Inquebrantable (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, y los socialistas, verdes y comunistas más moderados.

“Pasarán muchos días, tal vez varias semanas, antes de que Francia tenga un nuevo gobierno”, alertaron.

Asimismo, el ministro de finanzas de Francia, Bruno Le Maire, advirtió por una crisis financiera y el declive económico. “La aplicación del programa de ruptura del Nuevo Frente Popular destruiría los resultados de la política que hemos seguido durante siete años y que ha dado a Francia trabajo, atractivo y fábricas. Este proyecto es exorbitante, ineficaz y anticuado. Su legitimidad es débil y circunstancial. No debería aplicarse”.

Otras opciones

En una encuesta del instituto Cluster, los franceses, consultados por ¿A quién le gustaría tener como Primer Ministro? respondieron a “Jordan Bardella” (25%) , y después Gabriel Attal (14%), Raphaël Glucksmann (10%) y François Ruffin (otro 10%). Los primeros dos ahora está descartados; los últimos podría disputarse la sucesión.

Raphaël Glucksman, de 44 años, es una de las cabezas más visibles del Partido Socialista francés, y fue líder de la lista en las pasadas elecciones europeas, también es impulsado por impulsado por Olivier Faure.

François Ruffin es el fundador y editor en jefe de la revista satírica Fakir,, y ha sido uno de los principales apoyos del movimiento de los chalecos amarillos -las masivas protestas contra Macron tras el alza de los precios de los combustibles. Y otra que suena es Marine Tondelier, número uno del partido de Los Ecologistas y crítica de Jean-Luc Mélenchon.

