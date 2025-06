Luis Novaresio criticó los ataques de Milei a los periodistas: "Te metés con la base del disenso"

A pesar de sus diferencias, el conductor reconoció que en más de una oportunidad intentó entrevistarlo pero no obtuvo la posibilidad de coordinar un reportaje aunque confesó que le preguntaría por la economía y la política en general, principalmente. "Yo no quiero que esto se transforme en algo personal, porque eso es vanidoso", aclaró aunque indicó: "No me gustan montones de cosas".